【鄭麗琼被捕】湯家驊：煽動罪門檻高　若言論指出政府錯誤不犯法

中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼被警方指違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪，昨凌晨被警員上門拘捕。是回歸以來首次引用煽動罪，警方被質疑以殖民地「惡法」拘控民主派人士。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為「煽動意圖罪」是香港特區唯一涉及仇恨的條例，有其存在理由。又指該罪行的提案門檻高，需要律政司書面同意作可以提出檢控，不能靠單一證人證供入罪。若有關人士的言論是要指出政府錯誤，或消除民間仇恨，政府都不可以起訴。

湯家驊表示，罪行古老不等於沒有法律效力，指殺人、放火、打劫全是非常古老罪行。他反駁外界指「具煽動意圖」罪是過時殖民地法例的講法，認為雖然罪行是殖民時代英國政府所訂，但在回歸時經過立法會審議程序，當時覺得條例只需在立法會作適當修改，把「英女皇」、「港督」等字眼改為「中央政府」、「特區政府」，即可繼續使用。

湯家驊同意「具煽動意圖」罪是以言入罪，他指從法律角度看，以言入罪並非絕不可能，舉例自己過去曾代表特區政府，向報章編輯提刑事藐視法庭檢控，其元素與煽動意圖罪相似。分別在於前者刑罰無限，後者的最高刑罰為監禁兩年。

他又指，該罪行的提案門檻高，需要律政司書面同意作可以提出檢控，不能靠單一證人證供入罪。若有關人士的言論是要指出政府錯誤，或消除民間仇恨，政府都不可以起訴。

湯家驊指，「煽動意圖罪」是香港特區唯一涉及仇恨的條例，有其存在理由。他認為在民間挑起仇恨對社會傷害相當大，在23條立法未完成前應有法律規管。他又指，相信條例釋意清晰，是市民日常可以明白的概念，不認為有人在報章撰文批評政府便會誤入法網。