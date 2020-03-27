【鄭麗琼被捕】煽動意圖罪具政治性　陳文敏：無端引爆政治炸彈

中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼涉違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪，昨（26日）凌晨遭警方拘捕。 港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏今日（27日）指出，涉及的條例本身已是具政治性的檢控，回歸前殖民地政府主要以此針對左派，但過去多年政府避用此具議性的法例，源於若將此條例放到法庭，幾乎肯定會被裁定違反人權法及基本法，形容這種做法是「無端端將政治計時炸彈引爆」。 民主黨立法會議員許智峯指，警方引用過時法例濫捕議員，並刻意拖延錄口供時間屬「報復式」，但議員會正面迎接挑戰，必定會繼續在議會監察警方。他續引述法律意見指條例或違憲，若屆時法庭裁條例違憲，警方只會「丟自己架」。

香港大學法律學院教授陳文敏。（資料圖片）

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏接受商台節目訪問時提到，該條例歷史源遠流長，但已數十年無引用，在上世紀五、六十年代時，有左派報章因散播對港英政府的不滿被控告，但近數十年各地政府均已修改一些類似的法例，港府回歸之後則無再引用。

引用煽動罪 形同將政治計時炸彈引爆

陳文敏形容條例一直引起爭議，是具政治性的檢控，由於條文字面廣泛，違法行為包括引起香港居民間的不滿、增加不同階層間的惡感及敵意等，法庭可從客觀上推論被告是否具此意圖，亦與保障言論自由的法例相違背。

他續指，政府向來避免引用此條例，因為若放在法庭，幾乎肯定會被裁違反人權及基本法，案件亦一定會被帶到終審法院，不論結果如何，或會再引發新一輪政治風波，做法形同「無端端將政治計時炸彈引爆」。

陳文敏認為同類案件較常見的處理是控被告違反私隱條例，加上目前針對公開警員個人資料的禁制令仍生效，若被告知悉禁制令內容或構成藐視法庭。

凌晨高調拘捕不合理

警方於昨日凌晨高調拘捕鄭麗琼，陳文敏認為大眾都認識鄭，要找她不難，警方亦已掌握相關證據，無合理理由高調於半夜拘捕，做法予人感覺屬公報私仇及濫權，警方有需要解釋。

民主黨中西區區議員許智峯在鄭麗琼被捕後，凌晨約2時15左右到葵涌警署。（資料圖片／劉定安攝）

民主黨立法會議員許智峯在同一節目內稱，昨凌晨聽到鄭麗琼被捕的消息時感震怒，認為警方選在凌晨12時至1時到鄭的家中搜屋及拘捕，加上鄭被帶返警署後，警方明言因錄口供器材未準備好，「今晚咩都唔會做」，許智峯質疑這並非調查的一部份，目的是精神折磨鄭及其家人，直斥警方的做法是報復式的濫捕，向市民展示警方公報私仇的一面。

鄭麗琼涉違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪被捕，許智峯引述法律意見稱，這條古舊的條例或違憲，相信警方最終未能以此罪提控，若警方堅持控告，最後在法庭被裁違憲「係丟自己架」。他強調議會運作不會因此停擺，因議員需罪成並判監三個月或以上才會被「DQ」，他稱會正面迎接挑戰，繼續在議員監察。

另外，民建聯的陳學鋒轉載片段聲稱泛民在警署外派錢，許形容是極可笑假消息，但該片的拍攝角度只得警員拍到，他促警方解釋警員在工作期間是否可在警署內拍攝相關片段，並聯同建制派人士一起造謠。