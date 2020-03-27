【新冠肺炎】立法會設特別安排　傳媒需隔座坐、入大樓要戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港至今已有逾400宗確診個案。立法會因應疫情採取特別採訪安排，包括進入立法會大樓的傳媒須佩戴外科口罩、將記者室的座位隔座開放等。

立法會兩個新聞發布室內的記者座位將隔座開放，秘書處亦勸諭傳媒在大樓其他地方採訪新聞發布會時，都應保持同樣社交距離。（彭焯煒攝）

立法會表示，為便利傳媒在立法會大樓的採訪，同時盡量減低病毒傳媒的風險，立法會秘書處強烈勸諭各傳媒機構減少委派到大樓採訪的人員，並實施一系列的特別安排。

其中立法會兩個新聞發布室內的記者座位將隔座開放，秘書處亦勸諭傳媒在大樓其他地方採訪新聞發布會時，都應保持同樣社交距離；另外現時供傳媒代表使用的一、二樓採訪位置，桌椅將分散重置，以增加座位間的距離。

現時供傳媒代表使用的一、二樓採訪位置，桌椅將分散重置，以增加座位間的距離。（彭焯煒攝）

另外所有進入大樓的傳媒必須佩戴外科口罩、立法會將加強清潔和消毒採訪麥克風架的麥克風以及在一、二樓採訪位置調酒精消毒搓手液及空氣清新機，加強清潔服務。秘書處強調，會不時檢討上述措施，並與各傳媒機構保持緊密聯繫，了解和配合傳媒代表的需要，同時達到防疫效果。