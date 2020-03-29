【新冠肺炎】世衛避答台灣問題　央視指回應乾脆：記者居心叵測

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎於全球大流行，確診人數逾 60 萬人，但台灣現時確診數字依然處於低位，防疫成效備受讚賞。香港電台英文節目《脈搏》最新一集，以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut 線」。 中央電視台刊登文章，形容艾爾沃德的舉動是「最乾脆」的回應，並稱讚他的態度是拒絕讓台灣「以疫謀獨」。文章同時批評該港台記者「居心叵測顯而易見」，亦諷刺她被掛斷電話後表情尷尬，「直接被打臉」。

中央電視台表示，世衛助理總幹事艾爾沃德迴避台灣會籍問題，是最乾脆的回應。（資料圖片／新華社）

央視發表題為「拿台灣問題碰瓷 世衛做出最乾脆最硬核反應」的文章，提到港台記者首先問及「會否重新考慮台灣的世衛成員身份」，艾爾沃德回應稱「聽不見問題」，其實是委婉拒絕「很無聊、很不得體而且有悖世衛原則」的問題。

其後記者表示「對台灣的話題很好奇」，艾爾沃德即掛斷電話，央視文章形容「在這種對國際組織官員採訪中直接被打臉的還真不多。」當艾爾沃德被問到能否評價台灣的防疫工作時，艾爾沃德僅說：「剛剛我們已經討論過中國了」，是意味著他告訴記者台灣屬於中國，而此回應亦是符合世衛原則，即只有主權國家才能加入聯合國專門機構。

文章指，民進黨利用疫情「以疫謀獨」，試圖建立台美官方往來，同時批評民進黨及綠營媒體反複使用「武漢肺炎」，是製造歧視與污名化。