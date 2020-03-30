【新冠肺炎】逾80港人滯留秘魯　譚文豪：政府正安排派包機接載

新冠肺炎疫情持續於全球擴散，中國駐秘魯使館日前證實，一名港人於秘魯旅遊期間，確診新冠肺炎，引發心臟驟停死亡。入境處截至昨日中午，共接獲86名滯留秘魯的港人求助。 公民黨立法會議員譚文豪今日（30日）引述滯留當地港人指，收到入境處的電郵，政府正安排包機接載他們回港，但未有時間表等細節。他相信港府可能是因為有港人在當地身亡，有壓力下加快行動。

持BNO人士可坐英國包機

秘魯自本月16日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海、陸、空客運邊境，結果大量旅客滯留，當中包括港人。

譚文豪指，英國已安排包機，在當地時間今日（30日）接載英國公民到倫敦，持有BNO護照的港人亦可登機先行離開。他認為，如港府有計劃派包機撤回滯留港人，應盡早通知滯留人士包機的出發日期等資訊，讓他們有空間決定乘坐英國的包機離開，還是等待港府安排的包機。

葵青區議員周偉雄透露，他滯留秘魯當地的朋友收到香港入境處通知，指政府「安排緊」包機，但未有確實時間表。他表示，據他向入境處查詢所知，目前香港政府正透過外交部與秘魯政府溝通，「由於是外交部的層面，非特區所能左右」。暫未知是由香港政府派本地包機接載港人，或是跟隨中國包機與其他中國僑民一同撤離。

目前有86名港人滯留秘魯，周偉雄，指當中約有二、三十人持BNO護照，可以跟隨英國安排的包機離開。他表示，英國包機不會一次接走所有持BNO護照港人，需要分批進行，首批人士最早可於今日或明日離開秘魯。

譚文豪表示，接獲80多宗港人滯留秘魯的求助。（資料圖片）

譚文豪昨日（29日）表示，接獲約80多宗港人滯留秘魯的求助，涉及兩個旅行團，主要身處於當地的庫斯科及利馬。他指，除非港府與當地協調，否則根本無法派出包機營救當地港人，批評政府過往一周「佛系營救」，未有伸出援手，令滯留在各地的港人欠缺支援。