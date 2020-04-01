【新冠肺炎】民建聯促盡快推抗疫基金2.0 　獲批僱主應承諾不裁員

新冠肺炎疫情持續蔓延，各行各業受嚴重衝擊，行政長官林鄭月娥早前宣布，政府將啟動第二輪「防疫抗疫基金」，處理一些未被納入首輪基金的行業。民建聯今（1日）約見政務司司長張建宗，要求政府盡快推出第二輪防疫抗疫基金，並以「補漏拾遺」和「保就業」為兩大原則。 民建聯立法會議員陳克勤表示，首輪抗疫防疫基金主要針對大範圍行業，不少行業亦沒有涵蓋，如美容、理髮、地產代理、補習等行業，故希望政府能夠補漏拾遺，支援相關行業助渡過難關。

民建聯約見政務司司長張建宗，要求政府盡快推出第二輪防疫抗疫基金。（羅家晴攝）

陳克勤指，首輪抗疫基金主要針對中小企和僱主，對個人的支援不足，冀政府能夠設立「疫境失業援助」，讓員工能渡過難關。他又指，獲支援的僱主應作出承諾，如不可裁員、不可要員工停薪留職等條件，否則有關津貼將不獲批。

另一民建聯議員葛珮帆則建議政府創造臨時職位，稱2003年「沙士」時，政府亦在短時間內創造三萬個職位。她認為，現時不少市民面臨失業，政府可創造就業方案，設立短期防疫職位工作，如清潔、支援被隔離家庭等，讓失業人士可以有尊嚴地生活下去。

葛珮帆又指，早前政府在防疫基金下的「物管支援計劃」，向前線物管員工發放每人每月1000港元的「抗疫辛勞津貼」，但只針對私人住宅和綜合用途樓宇工作的員工，她要求政府擴大津貼涵蓋範圍。