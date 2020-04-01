【新冠肺炎】促食肆業主減租五成三個月　張宇人：養咗你哋好多年

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府早前宣布多項防疫措施，其中要求所有食肆只能招待正常座位一半的客人、枱之間距離至少1.5米及每張枱最多招待四名客人等。 飲食界立法會議員張宇人今(1日) 與特首林鄭月娥會面，向特首反映希望免去飲食業第二季的差餉。他在會後表示，自新措施推行後，對飲食業有嚴重影響。張宇人稱，林鄭指抗疫基金2.0只會集中助企業「保就業」，他不排除稍後在員工薪金方面會有補貼，但強調特首已表明不會就租金方面提出支援。 張宇人又呼籲，地產商和業主此刻不應「只講合約精神」，強調若業主繼續埋沒對社會的企業責任，不停向飲食界發律師信、甚至關燈、關水電的話，「我哋飲食業一定會記住」。

張宇人指，新措施實行後，不少食肆的生意大跌，甚至有食肆寧願停業。他希望業主可在未來三個月減免不少於五成租金，「你哋都已經好肥啦，養你哋養咗好多年」，重申業主不應「只講合約精神」，亦要講求社會企業良心。

張宇人又稱，現在已向業界收集有關業主寬免租金的情況，「好嘅業主會公開多謝，唔好嘅不排除會公開」，讓大家了解和記清楚。此外他亦呼籲飲食界不要裁員，即使減工時都不緊要，但強調不要裁員。

邵家輝（右）今午亦聯同業界與特首林鄭月娥會面，促請政府全數寬免第二季差餉。（羅家晴攝）

零售業冀政府呼籲業主提出大幅減租及補貼員工薪金

另批發及零售界立法會議員邵家輝今午亦聯同業界與特首林鄭月娥會面，促請政府全數寬免第二季差餉。邵家輝表示，零售業已步入寒冬，不少員工被逼放無薪假，甚至面對裁員潮，他希望特首可向業主提出大幅減租及向員工提供薪金補貼。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，數據顯示，零售業在今年上半年收入跌幅約3至5成，她希望政府呼籲業主能作出有深度的租金減免，強調若減租幅度夠大，企業就可騰出資金支付員工薪金。謝邱安儀又建議，政府可為員工補貼基本收入，她稱不少員工現時被逼放無薪假，收入大受影響，呼籲政府提供至少數個月的補貼資助。