新冠肺炎｜林健鋒倡中小企還息不還本借貸　蔣麗芸促截外來感染鏈

在新冠肺炎疫情下，本港經濟大受影響，不少中小企都面對經營困難，有倒閉危機。經民聯副主席、商界議員林健鋒今日連同10多位出入口及製造業代表與特首林鄭月娥會面，要求港府由金管局協調，讓銀行推出至少6個月的中小企還息不還本貸款，助業界解決燃眉之急。 香港工業總會主席葉中賢指，期望政府除了推出百份百擔保的200萬元上限貸款外，亦要協助業界，讓較早前已推出的600萬元上限，九成擔保的中小企融資擔保計劃拆牆鬆綁，令業界有足夠的資金周轉。 另外，同屬建制派的民建聯蔣麗芸促港府加強機場「防線」，針對外遊後返港人士加強提升防疫措施，以斬斷近日來勢洶洶的「外來感染鏈」。

林健鋒（右三）與業界會見林鄭月娥。（周禮希攝）

林健鋒表示，整場會面大約歷時1個多小時，林鄭月娥明白業界所受的打擊，亦明白業界作為香港中堅份子，亦有在他們提意見時「寫過不停」，相信她會與相關官員研究。

林健鋒指，不少中小企現時面對訂單被取消，或商家要延遲「找數」的問題，形容現時香港如「戲院火燭」，「如可及時救火燒不死人，政府應盡快開大水喉救火，否則傷亡慘重。」

林健鋒要求政府指令金管局協調，讓銀行推出企業最少半年「還息不還本」的應急措施，讓全港中小企客戶有流動資金方面的貸款，包括無抵押貸款、貿易融資、機器與車會分期、循環貸款等還息不還本的貸款。他又指，建議同時要求全部銀行不應收取過期罰款，要求即時償還貸款等。他認為如按目前還款準則，不少中小企會因而破產、倒閉。

他強調，建議無需政府無需花費一分一毫，只要指令金管局叫銀行做即可。他指工商界、出口業是經濟復甦的關鍵，希望政府出手幫忙，不可讓業界的資金鏈斷裂，否則「船一沉無法翻身」。