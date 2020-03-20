【新冠肺炎】民建聯促政府支援食環署商戶　經民聯倡港鐵減價3成

新冠肺炎影響全港各行各業生計，民建聯立法會議員柯創盛指，食物及環境衞生署轄下的街市及熟食中心商戶，都不包括在之前防疫抗疫基金的支援措施內，促請政府體恤商戶，加強與販商溝通，民建聯之後會繼續約見各個不同的政策局。 另外，經民聯建議港鐵將票價減低3成，與市民共渡時艱。經民聯梁美芬指，她希望港鐵作為本港公共交通工具的龍頭，可以起到帶頭作用，令巴士等其他交通亦減價。她亦透露，知道港鐵曾考慮凍結票價，但認為這並不足夠。

柯創盛今日（20日）在記者會上表示，第一輪的基金防疫抗疫基金雖然為飲食業及零售業提供不少支援，但原來食環署下的熟食中心商戶，不少都無法受惠於政府讓飲食業申請的8萬元及20萬元津貼，原因是他們本身已沒有小販牌照，因而無法申請津貼。

民建聯亦建議政府盡快落實「減半租」的安排，亦希望再延長6個月，甚至考慮免租6個月。

民建聯陳恒鑌又提到，有街市檔戶租約本來今年7月到期，但新租約竟然逆市加租，他引述檔販指，對此表示無奈。

民建聯何俊賢指，他們要求基金申請更人性化，因為今次很多申請都使用了網上申請，希望加快速度，但政府亦要考慮不懂上網的商戶。他指，有漁民在申請時，原先獲接納的申請文件突然被退回，在短時間內需要重新遞交，認為會打撃申請者信心。

經民聯以買多一個菠蘿包比喻港鐵減價3成對市民的得益。(記者會片段截圖)

經民聯要求港鐵票價減3成

此外，經民聯梁美芬要求港鐵付上社會企業責任，減票價3成至本年底，「相等於每日可多買一個菠蘿包」。她表示一直有向港鐵高層反映此意見，希望盡快落實此方案。梁美芬指，港鐵曾考慮凍結票價，但她認為這並不足夠，有必要減價3成。

她指，除了港鐵作為龍頭，亦希望其他公交檢視其社會企業責任，減價3成，讓大家感受到共渡時艱，又指收到市民要求，希望油價亦可減低。

經民聯梁文廣指，港鐵下周將公布其新票價，希望屆時將公布減價的消息。他又提到，經民聯未來亦將有派發菠蘿包的活動舉行，強調包裝衞生。