【新冠肺炎】何栢良建議美容院停開14天　倡食肆全線轉做外賣

新型肺炎疫情持續，本港最新累計確診個案超過800宗，政府昨天宣布，今日（3日）下午6時起酒吧或酒館需要關閉14日。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台節目訪問時表示，酒吧群組確診77人中，涉及32個小地區、60個不同居址的大廈，認為這類高風險場所應關閉14日，他又認為美容院亦應關閉14天，至於食肆，他建議食肆應思考「全線轉做外賣」，減輕爆發風險。

何栢良（資料圖片／歐嘉樂攝）

何栢良指出，酒吧群組確診77人中，最早發病的人是3月10日，最遲發病的人則為3月30日，以七日為一個周期來計算，已接近三個周期，當中涉及32個小地區、60個不同居址的大廈，又涉及警員、飛機師等多個行業，認為酒吧一旦爆發肺毒，影響非常大，指專家早已認為這類高風險場所應關閉14日，

何栢良認為，美容院的顧客不能在整個過程戴口罩，認為美容院同應關閉14天。至於髮型屋，何認為只要剪髮過程中，所有人不除下口罩，做法較為安全。何栢良又建議食肆應思考「全線轉做外賣」，減輕爆發風險，「咁食肆起碼捱多一陣」。

在蘭桂坊經營酒吧的張先生表示，政府停止酒吧營業，「等於要我哋白交租十四日」，他認為疫情在14天內「未必搞得掂」。張先生又指，政府在公布新政策前，酒店業完全預料不到，認為政府應連同賠償方案才一同公布。

張先生又指出，酒吧業因去年社運叫苦連天，加上肺炎已五勞七傷，現在員工只能放無薪假，很多酒吧恐怕只能捱多半個月至一個月。