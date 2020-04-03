劉夢熊被褫奪勳銜：荷蘭水蓋於我如浮雲　信公道自在人心

政府今天（3日）刊憲，將前全國政協委員劉夢熊從香港特別行政區授勳及嘉獎名單剔除，意味劉夢熊被「搣柴」，被褫奪於2010年獲頒的銅紫荊星章，今天起生效。劉夢熊在社交專頁發表感言，稱：「荷蘭水蓋於我如浮雲，好在歷史是由人民寫的」，相信公道自在人心。

2017年2月27日，劉夢獄刑滿出獄，晚上即接受陶傑訪問。（資料圖片/李澤彤攝）

陶傑為好友抱不平：劉夢熊國際地位不受影響

被「搣柴」的劉夢熊中午在Facebook回應事件，他說：「名可名，非常名」，又指「荷蘭水蓋於我如浮雲」，並說：「好在歷史是由人民寫的」，相信公道自在人心。

常邀請劉夢熊到商台節目《光明頂》擔任嘉賓主持、有「香江第一才子」之稱的陶傑亦在facebook為好友抱不平，稱劉夢熊因長期抨擊林鄭月娥，慘遭褫奪銅紫荊勳章，從此不但無法被稱為「勳賢」，相信以後許多由特區政府官員或愛國社團舉辦的酒會，劉夢熊將不獲邀請，令人惋惜。

陶傑又指出，劉夢熊有多個名銜，包括中國清華大學互聯網研究院顧問、「一帶一路」發展銀行顧問、美國加州聖格拉斯加大學工商管理名譽博士、法國北歐大學金融學名譽博士、菲律賓蘇祿王國親王兼拿督等，形容這些名銜比銅紫荊「值錢」，「劉親王的國際地位，不會因為林鄭月娥的小動作受到任何影響」。

陶傑笑指，「褫奪」一詞含有武力成份，令人不安，反問：「根據香港『貨物出門，概不退換』之商業原則，若劉親王（劉夢熊）堅決不予退還此一金屬物體，特區政府是否會動用警力上門予以武力搶奪？」

劉夢熊（資料圖片/余俊亮攝）

現年71歲的劉夢熊因東方明珠案，發信及電郵時任特首梁振英及時任廉政專員白韞六，要求二人終止東方明珠案的刑事調查，被控妨礙司法公正，2016年2月29日在區域法院被裁定罪名成立，判監18個月。劉夢熊出獄後仍就案件上訴，惟去年被駁回。

根據資料，政府稱為維持香港特別行政區授勳及嘉獎制度具高度完善持正水平，如獲授勳或嘉獎人士因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須褫奪其勳銜或獎狀。

褫奪機制由禮賓處處長啟動，處理獲悉的褫奪勳銜和獎狀個案，每宗褫奪勳銜或獎狀的個案須由行政長官親自批准，政府會在憲報公告將獲授勳或嘉獎人士的姓名從授勳名單中剔除，並收回其勳章或獎狀。