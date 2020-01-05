【中聯辦換人】劉夢熊：駱惠寧有調和矛盾經驗　劉銳紹稱策略調整

國務院昨日宣布，免去王志民的中聯辦主任職務，並任命66歲的駱惠寧接任。時事評論員劉銳紹、前全國政協委員劉夢熊及民主黨前主席劉慧卿，今日（5日）出席港台節目《城市論壇》，評論王志民免職對香港局勢影響。 劉銳紹指今次調動罕有，稱王志民只是62歲，未到退休年齡，可能與反修例運動中有關，但相信今次屬中央的策略性調整，並非政策性改變。

劉夢熊認為，在港澳工作上是一張白紙的駱惠寧空降，是要切割中聯辦過往的工作路線。（城市論壇片段截圖）

劉夢熊認為，中聯辦主任一職由在港澳工作上是「一張白紙」的駱惠寧空降，顯示今次人事調動是要切割中聯辦過往的工作路線，而駱惠寧曾任山西省及青海省擔任市委書記，在調和矛盾、發展經濟、改善民生上有一套。

民主黨前主席劉慧卿說，國際社會「仍然睇住香港」，因此希望中央政府不要偏聽，稱許多港人都希望在一國兩制下可以享有自由法治、人身安全及政治改革。她認為，中央要兼聽各方面意見，與港人有商有量，尋求共識。她稱有建制派不反對成立建制派委員會，因此中聯辦不應干預特區內部事務，要給予空間予建制派與民主派討論。

劉夢熊亦認為中聯辦要按照基本法，對香港內部事務保持適當距離，不要介入，中央亦不應視泛民主派為反中亂港份子，因為泛民主派是一國兩制框架所包容，亦是建制一部分。而泛民主派在歷屆地區直選中得到五成以上選票，中央不能將香港一半以上選民支持的陣營視作敵對勢力。