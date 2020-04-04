公共圖書館借閱量排行榜　日本旅遊書蟬聯頭8位

康樂及文化事務署今日(3日)回覆立法會財委會特別會議，公布香港公共圖書館10大借書榜，金庸的《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》繼續蟬聯首兩位，《俠客行》、《倚天屠龍記》再次打入十大，《鹿鼎記》及《天龍八部》分居5及夫10位，另一名作家亦舒的作品則分佔6至9位。 經歷過去一年的中美貿易戰、反修例活動等等種種風波，港人對外遊的熱情仍然不減，旅遊天書繼續罷佔整個成人中文非小說類的排行榜，其中以俗稱為香港人「鄉下」的日本為主題的旅遊書，盤踞1到8位。

2019年的香港公共圖書館中文和英文書籍總借閱次數分別為3 379萬次和967萬次，當中本地出版的中文和英文書籍分別佔1 577萬次和56 萬次。



​2019-20年度香港公共圖書館用於購置書籍的預算開支約為4,740萬元，而購置香港出版的中文和英文書籍的預算開支分別佔1,160萬元及120萬元。預計2020-21年度用於購置書籍的開支約為5,000萬元，而購置本地出版的中文和英文書籍的預算開支會維持在相若水平。

一代武俠小說泰斗金庸前年離逝，其著作讀者遍及全球，自1955年的《書劍恩仇錄》至1972年的《鹿鼎記》一共著有十五本小說，除《越女劍》其餘14套作品的首字，更聯成一副七字對聯「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」，可謂家傳戶曉、膾炙人口，相信不少書迷在這位武俠小說作家離世後，都選擇到圖書館借閱追憶一下這位武俠大師。

而日本再此接近雄霸整個中文非小說類排行榜，反映東瀛遊仍是港人外遊的首要選擇。因應疫情影響，日本已暫停香港的免簽證入境安排，亦要求所有抵日人士隔離14天，相信港人要隔一段時間才能繼續「返鄉下」，未知恉否令日本旅遊書今年的借閱量大減，或是會有更多人選擇借旅遊書望梅止渴、抒發一下「思鄉之情」呢？