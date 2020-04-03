【新冠肺炎】林健鋒晤金管局及銀行界　促助中小企紓流動資金壓力

新型肺炎全球擴散，對環球經濟均造成衝擊。經民聯副主席、立法會議員林健鋒今日（3日）聯同多位立法會議員及商會代表，與金管局官員及多家銀行代表會面，商討協助中小企融資的各種方案。林健鋒建議，金管局應與銀行聯手推出應急措施，以紓緩中小企近期的流動資金壓力。 金管局於傍晚公布，將與按證保險公司以5招進一步紓緩中小企現金流壓力，包括推出一系列措施增加銀行體系流動性，下調銀行現有監管儲備水平一半，及給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排等。

立法會議員林健鋒（右二）今日（3日）聯同多位立法會議員及商會代表，與金管局官員及多家銀行代表會面。（周禮希攝／資料圖片）

林健鋒表示，現時本港百業蕭條，不少中小企均面對資金鏈斷裂問題，認為金管局有空間將銀行逆周期緩衝資本比率下調，令銀行額外放貸額度增加逾千億元，相信可有效鼓勵銀行進一步放貸，增加市場的流動資金，有助中小企渡過目前的難關。他在會上反映，近期大批從事進出口及製造業的中小企被取消訂單、成品貨運被迫延期，收入大幅減少之餘仍要應付租金、薪金及銀行之還款，周轉出現前所未見的困難。他擔心一旦企業資金鏈斷裂，或個別銀行催收還款，將引發｢人踩人｣的漣漪效應，有可能對本港就業市場以及銀行業帶來嚴重衝擊。

林健鋒建議，金管局與銀行溝通共同找尋處理方法，擴大對工商界的支援範圍，包括讓全港中小企客戶的銀行流動資金貸款包括無抵押貸款、貿易融資、機器及車會分期及循環貸款等可｢還息不還本｣最少6個月，以紓緩中小企近期的流動資金壓力，同時避免個別銀行收緊貸款，而引致企業資金鏈斷裂風險，穩定市場信心及保持香港銀行體系穩定。他又認為金管局應給予銀行更大靈活性，讓銀行有更大空間支持不同企業，特別是本港中小企，包括以較寬鬆的方法處理中小企的銀行逾期貸款，｢呢個非常時期，大家都要突破條條框框，唔好一刀切、鐡板一塊｣。

金管局傍晚回應工商界訴求，與按證保險公司提出方案進一步紓緩中小企現金流壓力，包括以下5項：