新冠肺炎│民主黨批評邱騰華政治打壓港台　斥「為上位」出賣港台

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），其間記者問及台灣的世衞成員資格。商務及經濟發展局局長邱騰華發隨後公開信，批評節目的提問違反「一個中國」原則，不符合《香港電台約章》的要求，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，「必須對此負責」。 民主黨立法會議員胡志偉、黃大仙區議員莫嘉嫻等人今日（3日）到政府總部外請願，批評邱騰華打壓新聞自由，要求邱騰華撤回言論，並向港台致歉。胡志偉更指，邱騰華上綱上線的言論，是希望立「投名狀」，爭取將來晉升更高職位。

民主黨要求邱騰華撤回言論，並向港台致歉，政府派員接過請願信。（民主黨直播截圖）

胡志偉批評邱騰華「出賣港台」

胡志偉認為，邱騰華警告港台的言論是沒有邏輯、堆砌理據。他認為該位港台記者的措辭小心，使用了"place"（地方）、"membership"（會員）等中性用字，不觸動到台灣是否主權國的爭議，反映小心及謹慎的態度，是希望避免不必要的政治打壓。胡志偉批評邱騰華「出賣港台」，港人因此需要挺身而出保衞香港核心價值。

黃大仙區議員莫嘉嫻則譴責邱騰華干預新聞自由。她稱市民在疫情下擔心經濟惡化，期望政府以經濟及抗疫為首要工作，惟邱騰華不務正業地批評港台，打壓新聞自由。她認為港台是使用納稅人公帑，是「香港人的電台、傳媒」，而非中國的喉舌。莫又表示，該記者的提問持平、中性提問，並無干犯一中原則，民主黨會作進一步行動，例如於各區收集簽名。

觀塘區議員尹家謙則表示，可以以觀察員及準會員國等身份參與世衞，不一定是主權國家才能參與，例如波多黎各及巴勒斯坦都以不同名義參與世界衞生組織，台灣亦曾以中華台北名義以觀察員身份參與。他批評邱騰華漠視國際常識，並指世衞目的是阻止疾病在世界傳播，不同衞生體系都可以嘗試要求以各種形式參與世衞，從而阻止疾病蔓延。尹家謙認為邱騰華是使用一中原則批鬥港台，質疑是否「每次記者問問題，都要問佢邊啲問得邊啲唔問得」？

港台節目顧問團成員發起網上聯署

另外，16名港台節目顧問團成員今日（3日）在網上發起聯署，批評邱騰華引用《香港電台約章》作為政治工具，干預港台編採自主，並高調向廣播處長施壓，等同要求港台記者、製作人員自我審查，形容是損害言論自由及新聞自由。聯署要求邱騰華停止政治干預港台編採工作，撤回批評《The Pulse》節目和指控港台違反使命等言論。節目顧問團成員又認為，該名港台記者是就客觀事實提出問題並追問受訪者，目的是探討全球公共衛生議題，沒有在訪問中表達任何個人意見，亦沒有違反「一個中國」原則。

參與聯署信的人士，包括泛民立法會議員莫乃光、邵家臻、資訊科投界人士方保僑、社福界王惠芬、大律師石書銘、港文化監察主席楊雪盈、演員朱栢謙、漫畫家黃照達、城大公共政策系高級特任講師張楚勇等16名港台節目顧問團成員。聯署至下午4時許，已有逾4.7萬人參與。