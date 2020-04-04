基本法30年│梁振英：西方政客把「高度自治」扭曲為「全面自治」

今日（4日）是香港《基本法》頒布30周年紀念日。多位內地及港澳專家學者早上以網絡會議形式舉行近四小時「香港基本法頒佈30年周年學術研討會」。 全國政協副主席、香港特別行政區前行政長官梁振英在致辭中表示，一些西方政客把香港享有的「高度自治」扭曲為「全面自治」，香港的反對派把行政長官產生辦法必須得到人大常委會批准，說成是向人大常委會備案的「搬龍門」；把普選行政長官前的「提名委員會提名」竄改為「公民提名」，再戴上「真普選」的帽子；或者不斷的「去中央化」，蠶食《基本法》授予中央的權力。

基本法30週年，多位內地及港澳專家學者早上以網絡會議形式舉行近四小時「香港基本法頒佈30年周年學術研討會」。（研討會截圖）

梁振英表示，不能對以上一切任之由之，「不能以為香港市民會把我們的沉默當作真理，不能以為一時的風平浪靜會換來長治久安」。認為必須通過有針對性的辯論，讓香港社會讀懂《基本法》內容，讓國際社會了解「一國兩制」的具體安排。他又指，香港回歸祖國20多年經驗說明《基本法》條文是完備的，但相關政治工作有待加強。

梁振英一度因技術問題未能順利發言。（研討會截圖）

嘉賓屏幕前肅立哀悼疫情死者

是次會議因疫情緣故，改為網上舉行，一眾嘉賓透過騰訊會議系統開會。4小時會議大致暢順， 輪到梁振英發言時，一度因為操作問題導致沒有聲音， 梁振英在紙張上寫下「我舉手申請了」並向螢幕展示，提醒主持人王振民要打開他的收音頻道，順利解決問題。

另一名嘉賓則遇上技術困難，澳門科技大學法學院副教授朱世海因設備出錯，在主持人多次提醒下仍然無法成功打開視頻及收音系統，結果只能取消是次發言。

今日早上全國哀悼因新型肺炎逝世的同胞，一眾嘉賓在線上會議期間亦不忘參與哀悼活。會議舉行至10時正，主持人請正在發言北京大學法學院教授陳端洪暫停講話，要求全部嘉賓在電腦屏幕前肅立，默哀3分鐘。