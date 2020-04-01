【新冠肺炎】旅遊業陷寒冬　工聯會促政府支援共渡難關

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港旅遊業幾乎停頓，相關的酒店、飲食、零售也陷入寒冬。工聯會轄下旅遊、酒店、餐飲和百貨商業等工會表示，本港已經「零旅客」，指政府多輪紓困措施未能惠及行業從業員，促政府立即落實失業現金津貼等措施等，助行業近60多萬行業僱員渡過難關。

香港旅遊業工聯會秘書長林志挺（左一）指從去年社會運動開始，再到今年的疫情，多個行業從業者生計都受到影響。（袁澍攝）

工聯會屬下多個工會今日（1日）召開聯合記者會，香港旅遊業工聯會秘書長林志挺指，從去年社會運動開始，再到今年的疫情，訪港旅客已經大幅減少至近乎為零、零售業生意也打減、酒店入住率持續低企、食肆結業不斷，影響行業從業員生計。

業界料5月前再無外遊團

香港外遊領隊協會主席陳兆麟表示，過往外遊35人團都不算多，去年暑期旅遊旺季不到20人便已經出團，原以為農曆新年迎來轉機，卻遇上疫情，團友人數不足10人亦出發，而現在幾乎處處「封關」，他預計5月前都沒有團帶，令外遊領隊從業者感到擔憂。他指全港大約有2200人全職擔任領隊，但3月到現在，全港最多只有10個團出發，相當於僅有這10人有工開。

工聯會下旅遊、酒店、餐飲和百貨商業等工會表示本港已經「零遊客」，指政府多輪紓困措施未能惠及行業從業員，促政府立即落實失業現金津貼等措施等，助行業近60多萬行業僱員渡過難關。）（袁澍攝）

旅遊業及導遊業工會理事長梁芳遠則表示，現時本港有1700間旅行社已經停業，入境旅行團幾乎為零，指政府支援杯水車薪，很多從業員被裁員或停薪留職，她指不少人靠借貸度日。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示除了入住率一直下跌，員工需要清假或放無薪假，另一方面酒店近來多了隔離人士入住，令不少員工擔心防疫措施不足而感染。

飲食業職工總會主席郭鴻興說約有8萬業界從業員受到影響，不少員工被要求放無薪假，他說「從來無諗過呢行會無工開，以前工友被停薪留職位我都勸佢哋唔好做了，而家可以留住職位就已算不錯！」

工會：助員工轉職做保安

工會指，現時多人被迫要轉行，而保安職位需求量相對大，工聯會已經補貼合資格會員資助申領「保安牌」的費用，名額300名，協助會員轉工，提供就業上的支援；同時為從業員舉辦防疫衞生及防疫裝備操作示範，增強從業員防範意識及心理準備。

工會還要求政府即時落實失業現金津貼，解燃眉之急，另外應該研究推出緊急失業援助金，助僱員渡過難關。工會亦要求僱員再培訓局開辦網上課堂，包括特別針對旅遊、百貨、飲食及酒店行業的課程，讓工友進修的同時，亦可獲得再培訓津貼。另外，工會希望疫情過後，再開設臨時職位，幫從業員盡快投入工作。