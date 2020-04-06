林鄭月娥出po狙擊陳淑莊　讚市民守「限聚令」為抗疫出力

昨日（5日），政府實施禁止群組聚集的規例進入第二個星期，行政長官林鄭月娥在facebook個人專頁貼文，指絕大部份市民自覺遵守，為抗疫出力，即使昨天清明節，拜山的人潮亦較以往大幅減少。 不過，她其後筆鋒一轉，「想特别一提」，議員在議會以外其他場合參與或組織羣組聚集，「即使是在履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內」，矛頭直指被指上周四深夜在深水埗一間酒吧內，與中小企食店聯盟召集人林瑞華等40多人開會商討回應港府針對食肆新措施的公民黨立法會議員陳淑莊。

林鄭月娥facebook截圖

林鄭月娥在5日深夜時分在fb貼文，稱讚絕大部份市民自覺遵守「限聚令」，為抗疫出力，又提到昨天清明節，拜山的人潮較以往大幅減少，外傭亦響應政府呼籲，很多留在家中，或只是兩、三人在公眾地方聚會，並保持一定距離，「我對大家為抗疫所作的努力表示感謝」。

不過她筆鋒一轉，稱現時的疫情不容許我們鬆懈，呼籲大家繼續忍耐生活上的不便，「我想特别一提」，有關禁止羣組聚集規例雖然訂明「在立法會或區議會進行的程序屬必要的羣組聚集」可獲豁免，但議員在議會以外其他場合參與或組織羣組聚集，即使是在履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。

陳淑莊解釋，基於會議舉行地點即該酒吧並沒有營業，加上自己以立法會議員身分出席，故此並無違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。但政府周六（4日）出稿指，有關地點若容許公眾人士或部分公眾人士不時進入，亦屬公眾地方，又指立法會議員在議會外場合參與或組織羣組聚集，不屬可獲豁免項目。

日前有民拍下照片，指公民黨立法會議員陳淑莊、中小企食店聯盟召集人林瑞華等40多人，於2日深夜到深水埗一間酒吧聚集，疑違反公眾場所不得超過4人聚集的抗疫措施規定。

當晚陳淑莊反駁指，當晚是與包括林瑞華在內、受新措施影響的飲食業人士開會，籌備翌日早上的記者會回應該新措施。基於會議舉行地點即該酒吧並沒有營業，加上自己以立法會議員身分出席，故此並無違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。陳淑莊又指，舉報人顯然誤解了新規例的內容與應用，說明政府的宣傳不足，必須加強。

不過政府周六（4日）出稿指，有關地點若容許公眾人士或部分公眾人士不時進入，亦屬公眾地方，又指立法會議員在議會外場合參與或組織羣組聚集，不屬可獲豁免項目。