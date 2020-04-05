政府指陳淑莊酒吧開會涉違「限聚令」　林瑞華：請放下政治鬥爭

政府早前立例規定酒吧等場所關閉14天，並禁止4人以上群體聚會。上周四晚（2日），有市民目睹公民黨陳淑莊、中小企食店聯盟召集人林瑞華等40多人在深水埗一間酒吧聚集，懷疑違反規定。陳淑莊早前曾反駁指，當時正商討翌日早上記者會，加上酒吧沒有營業，她亦是以立法會議員身分出席，認為並違反規例。但政府周六出稿指，有關地點若容許公眾人士或部分公眾人士不時進入，亦屬公眾地方，又指立法會議員在議會外場合參與或組織羣組聚集，不屬可獲豁免項目。 林瑞華今日（5日）再度回應事件，強調當時酒吧已表明停止營業，張貼了「private」告示。他承認安排未必理想，但批評是政府當晚8時才開記者會公布禁止酒吧營業的細節，才令他們需要緊急開會，「是誰把業界逼瘋？」林瑞華促請政府官員放下政治鬥爭思維，專心做好防疫工作。

林瑞華今日（5日）就涉嫌違反限聚令一事回應指，當時酒吧已表明停止營業，張貼了「private」告示。（林瑞華Facebook）

政府發言人昨晚的回應指，陳淑莊周四的聚會可能不獲規例所豁免，因為酒吧有機會符合公眾地方的定義，故《規例》中禁止羣組聚集的規定適用，而該次羣組聚集是否算在公眾地方進行，需視乎實際情況。

政府又指，立法會並非法定團體或政府諮詢機構，議員在議會外的聚集，不會因為屬於「為執行法定團體或政府諮詢機構的責任而進行的羣組聚集」，而獲豁免。

林瑞華今日再在facebook撰文反駁指，當時酒吧已下半閘停止營業，更張貼了 「Private」告示，甚至移離了客人，隔開會議的範圍。他批評政府及建制派，堅持對事件政治批鬥，沒有顧及業界死活。

林瑞華解釋，政府在周四晚突然推出「禁酒吧令」，事前並無與業界溝通，公布後亦無了解業界情況，很多酒吧都擔心被迫結業。他解釋，當晚業界士氣相當低落，希望緊急碰頭商討對策，並尋求議員協助，但礙於立法會已在晚上8時關閉，業界代表才只能在該場地開會。