滙控失息│梁振英倡官民合建「香港銀行」　杯葛滙豐：有錢也不買

滙豐控股較早前表示，應英倫銀行透過審慎監管局發出的書面要求，取消派發2019年第四季度股息，並預告2020年全年將不派息、不回購，引起小股東不滿。 全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（4月6日）在Facebook表示，滙豐在香港賺錢，但實際上聽命於英國政府，猶如一個人的心臟「外露」由他人操控，批評部分英國人當香港人「冇到」。他建議，香港官民合辦一家以香港為總部的國際級「香港銀行」，又呼籲大家「有錢也不要買」滙豐，並在業務上杯葛他們。

有滙豐股東組成大聯盟「維權」，要求以股代息。（余俊亮攝）

不信滙豐回遷香港 「假情假意對香港不公道」

梁振英在文中比喻，「如果經濟是人的身體，金融市場就是身體的血液循環系統，而銀行業就是循環系統中的心臟。心臟不能外露，不能由外人操控，心臟出事，都不是小事，這是常識，銀行亦然，這是我在出任行政長官前在新加坡的星展銀行當了幾年非執董的體會。」

他提到，滙豐的主要利潤在香港、中國內地和其他亞洲市場，但聽命於英國政府，連承諾好的派息也可以取消，現時亦沒有香港人可以坐在倫敦總部大樓裡面做高管，更沒有一個香港人的執董。梁振英認為，這是由於某些英國人當香港人「冇到」、「奉旨」和予取予攜。

梁振英憶述，5年前滙豐「研究」回遷香港，當時他質疑滙豐是想借香港「過橋」，以此抗議英國政府的銀行稅安排。他表示當時作為行政長官，自然歡迎相關建議，但如果是「假情假意」，研究一輪後結論是將香港比下去，繼續留在倫敦，對香港相當不公道，最後滙豐「研究」的結果亦如是。他指出，現在又有人放風說滙豐回遷，相信是假情假意的手段，意圖轉移不派息的視線。梁振英表示，不相信滙豐會回遷，因為滙豐在倫敦的高層不會願意把家搬來香港，英國政府也不會讓滙豐離開英國：「人家絕對沒有我們『來去自由』的大方大量。」

滙豐早前宣布取消派息，令散戶大失所望。（資料圖片）

促滙豐港人非執董辭職

梁振英表示：「我們應該買下滙豐嗎？就算有這個錢，也不要買，因為滙豐在英國的高層目前還不會為我們中國人打工；渣打，同理。」他認為，真正的出路是利用中國的龐大市場、結合香港的監管和人才，以疫後的振興經濟工作為切入點，在香港官民合辦一家以香港為總部的國際級銀行，並賦予發鈔權，做一家名實相符的香港銀行（The Hong Kong Bank）。

梁振英建議，中環郵政總局和旁邊相連的空地可以直接批給這家銀行，不必招標，地價作為政府股本一部分。他指，過去不斷有人建議說香港要辦一個類似主權基金的政府投資機構，這家「香港銀行」是天時地利人和三者俱全。他提到，星展銀行的大股東是新加坡政府的主權基金，而新加坡已經取代香港成為世界最自由經濟體，香港自己辦「香港銀行」，不要怕外國人說三道四。

他最後指出，滙豐取消派息，香港和內地的股東們吵吵嚷嚷也沒有用，打官司亦是「拳頭在近，官府在遠」的事，認為眼前有兩件事可以馬上做，以表不悅：一、兩位在滙豐的香港人非執董辭職；二、在香港和內地的業務上杯葛滙豐。