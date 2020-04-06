【滙控失息】張華峰批停派息如投資騙局　劉怡翔：明白影響投資者

立法會今天（6日）起一連4日召開特別財務委員會，財經事務及庫務局局長劉怡翔早上出席會議，接受議員質詢。多名議員關注匯豐控股（0005）停派息的爭議，經民聯金融服務界議員張華峰表示，匯控撤回派息傷透香港人的心，投資者「財息雙失」，猶如陷入投資騙局，他問政府會否促請金管局和證監會要求匯控收回決定。 劉怡翔表示，留意到事件對市民的影響，不過該決定是由匯控董事會按內部商業考慮和英倫銀行建議所作出，相信企業就商業決定解釋政策。

財經事務及庫務局局長劉怡翔（左）表示，明白滙控取消派息影響香港投資者，但情況與英倫銀行監管機構相關，金管局等會與海外的對口單位保持聯絡，當局不會公開評論個別情況。（張浩維攝）

匯控（0005）日前宣布停派2019年第四季股息，並於今年不會派發股息，引發軒然大波。張華峰在會議上怒斥，匯控撤回派息，令靠派息過活的人「財息雙失」，感覺自己陷入投資騙局，又指香港人非常支持匯控，在金融海嘯時期也支持匯控供股，故是次停派息不只令股民有損受，更傷了香港人的心，他問及政府會否敦促金管局和監管會要求匯控收回決定，或改為以股代息。

民建聯立法會議員周浩鼎同樣表示，匯控不派息令人非常失望，又指匯豐在香港擁有龍頭地位，擔心匯控的決定會觸發漣漪效應，令其他企業有樣學樣，停派股意。

劉怡翔回應表示，因資本要求和資金流動性，英倫銀行監管機構和歐盟對銀行有要求，匯控董事會根據內部商業考慮和英倫銀行建議所作出有關決定，他明白到很多投資者受到影響，金管局和證監會已不停聯絡相關機構，了解相關情況。



民建聯柯創盛（左）與經民聯林健鋒密斟。（張浩維攝）

議員促加快派錢 劉怡翔指重用資料是好建議

民建聯葛珮帆則在會議上要求政府增加派錢一萬元的程序，又問到政府未來可否重用申請人資料。劉怡翔表示，現時的派機程序已是最快，又指重用資料是一個非常好的建議，政府一直有此想法，惟基於《私隱條例》非常嚴格，因此不能重用過往資料。劉怡翔表示，是次的派錢申請表將加入選項，供市民選擇是否予政府重用其個人資料。

《預算案》公布，政府計劃將未來基金10%的款項(即約220億元)作為成立「香港增長組合」的首筆資金，作策略性投資於「與香港有關連」的項目。公民黨郭家麒指出，「香港增長組合」在五年無需匯報投資情況，擔心政府「黑箱作業」，若政府在換屆後增長組合投資失利由何人負責。劉怡翔表示，基金需長時間先可有回報，故成立和運作五年後才披露增長組合的成效。