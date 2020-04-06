居豪宅英國返港少年無病徵第15日自測確診　醫生：隱形病人現缺口

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）新增28宗個案，其中一名確診者是居於市值近億元的馬己仙峽道玫瑰別墅、18歲留學英國少年，他於上月18日由英國返港，即實施外國入境強制檢疫前一日。衞生防護中心指，該青年屬無病徵確診者，由回港至確診相距有19日，被歸類為「輸入個案」，亦無涉及其他確診個案。 消息人士指，該少年為確認身體無病毒，於第15日曾自行前往私人診所做測試，但得出陽性結果，之後衛生署跟據程序送他到東區醫院，事件顯示隔離14日未必足夠。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，隱形病人情況令人關注，有患者即使完成14天家居檢疫仍未發病，病毒仍留在鼻腔和喉嚨。他建議家居檢疫者完成14天隔離，亦應予額外7至14日自我醫學觀察，包括減低社交距離、到人多的地方必須戴口罩等。

大批留學生近日從英美回港避疫。（資料圖片）

私家診所自費檢測

居於馬己仙峽道玫瑰別墅的18歲少年（第865宗），上月18日由英國返港，免卻19日起回港需強制居所檢疫14日限制。消息指，他與另一位返港家人一同於家中自我隔離14日，期間沒有外出，與屋企人分開居住。青年確診後在東區醫院留醫，有4名密切接觸者，正在康復。

不過，該青年是無病徵確診者，已返港超過14日，即過了一般潛伏期，衞生防護中心資料沒有提及他有涉及其他確診者，不知為何會進行檢測而被發現。

消息指，少年為確認身體無病毒，於第15日（4月2日）曾自行前往私人診所做測試，翌日報告顯示呈陽性，之後立即通報衛生署，當居按程序送他到東區醫院。消息人士指，當事人是負責任，有自我隔離，事件顯示隔離14日未必足夠。

近來不時有從歐美返港後確診患者，居於半山豪宅區。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

梁子超倡額外7至14日自我醫學觀察

梁子超接受《香港01》查詢時表示，有不少隱形病人過了14天潛伏期仍未發病，病毒仍留在鼻腔和喉嚨。他認為，家居檢疫者即使完成14天隔離，應予額外7至14日自我醫學觀察，包括減少與家人進餐、減低社交距離、到人多的地方必須戴口罩等。

為堵塞所有缺口，梁子超建議多方面著手，例如為完成14天隔離的人在離開檢疫中心前進行深喉唾液測試，減低病毒帶入社區的風險。