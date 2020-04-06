新冠肺炎│居億元豪宅留學英國少年　回港第19日無病徵確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港周日（5日）新增28宗個案，累計增至891宗。衞生防護中心晚上公布的資料顯示，新增的28宗個案中，有六名確診者尚未入院，當中有四人屬家居檢疫人士。 新增患者中，有8人住所在涉及豪宅區域，包括傳統豪宅、每個單位市值近億元的馬己仙峽道玫瑰別墅。有關患者為第865宗的18歲留學英國少年，他於上月18日由英國返港，即實施外國入境強制檢疫前一日。衞生防護中心資料顯示，他屬無病徵的確診者，由回港至昨日確診，相距已有19日，仍被列為「輸入個案」，亦沒有相關確診個案。他在14日潛伏期後，即本月1日以來，先後到過灣仔、中環及銅鑼灣。

新增的28宗個案中，有25人有外遊，當中13人是留學生。（資料圖片／羅君豪攝）

僅3人無外遊紀錄 40日大男嬰之母確診

新增28宗個案當中25人有外遊，包括13人留學生，主要在英國及美國留學；只有三宗個案無外遊記錄，當中有二人屬於酒吧及樂隊群組（第877、864宗），其餘一名則是40日大確診嬰兒（第757宗）的母親（第891宗）。

第891宗個案，是早前確診的40日男嬰（757個案）母親，與確診嬰兒同住紅磡東禧閣。她在4月3日發病，出現發燒及流鼻水。

四名家居檢疫人士未入院

在新增的28宗個案中，有6名確診者尚未入院，當中有四人屬家居檢疫人士。該四人是第869、870、873、876個案，分別住在路馬山翠谷樓、西貢西沙路企嶺下新圍、半山寶雲道寶德臺，以及天水圍嘉湖山莊樂湖居4座。

↓↓近14日確診者居住過的大廈名單及患者僭伏期所到地方↓↓

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酒吧群組再新增個案 侍應疑感染丈夫

此外，酒吧及樂隊群組個案再擴大，新增的第864、877宗個案，分別是40歲及39歲男子，他們同樣沒有病徵，亦無外遊記錄。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會表示，第877個案是第360宗的丈夫。翻查資料，第360宗是一名30歲女子，她是「Insomnia」酒吧侍應。而第864宗個案，則曾到訪「Dusk Till Dawn」。

至於第884宗、23歲男患者有發燒，曾於3月22至27日到澳門，衞生署稱他與第635宗個案有流行病學關連。翻查資料，第635宗、40歲女患者是灣仔酒吧Dusk Till Dawn的員工，亦於同一時間到過澳門，當時主要在新馬路一帶逗留。

主打Live Music的Insomnia酒吧，曾有多名確診者前來消遣或工作。（資料圖片 /羅君豪攝）

有確診者居於跑馬地服務式住宅Tagus Residences。（Tagus Residences網站）

8宗確診者住在豪宅區 玫瑰別墅潛伏期後到多處

另外，28宗新增個案中有8宗確診者涉及豪宅區域，涉及患者均有外遊紀錄，部分為英國或美國留學生，有的在3月19日或之後返港，強制家居檢疫時有病徵而確診。第865、866、873及885個案的報稱住處均位於半山區域。

居於馬己仙峽道玫瑰別墅的18歲少年（第865宗），上月18日由英國返港，免卻19日起回港需強制居所檢疫14日限制。他屬昨日28名確診者之一，歸類為25宗「輸入個案」之一，在東區醫院留醫，有四名密切接觸者。不過他是「無病徵」確診者，又已返港超過14日，即過了一般潛伏期，衞生防護中心資料沒有提及他有涉及其他確診者，不知為何會進行檢測而被發現。

衞生防護中心披露他由4月1日至3日的行程，即過了14日潛伏期，他依次到過灣仔會展商場、中環威靈頓街50號華威大廈、以及銅鑼灣登龍街1-29號，當中華威大廈有多間醫務所。

玫瑰別墅為老牌豪宅，有56年樓齡，一梯兩伙，除了頂層12樓超大單位外，其他單位均是約2,200平方呎，去年一個高層單位以9,500萬元成交。一個低層單位在2003年成交價只1,360萬元。

近來不時有從歐美返港後確診患者，居於半山豪宅區。（資料圖片）

另一居億元單位男子也無病徵確診

第874宗個案患者為於本月2日由英國返港的48歲男子，報稱留學生，也是無病徵確診者，為強制家居檢疫人士，居於寶雲道寶德臺，至昨下午未送院。寶德臺也是老牌大單位豪宅，現有實用2,449平方呎單位放盤叫價1.08億元。

第869、881及883宗的報稱住處位於銅鑼灣跑馬地，另外第878宗個案報稱住處為大嶼山愉景灣畔山徑21號觀港樓。其中第881宗個案與第247宗個案有關連，第881宗個案於2月28日至3月8日曾到訪瑞士，居於賭王三太陳婉珍旗下跑馬地服務式住宅Tagus Residences；第883宗個案的男患者於2月27日至3月15日曾到訪法國，居於跑馬地冬青道藍塘別墅。

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本地「無頭公案」

至今仍有部份本地個案的感染源頭不明，張竹君舉例稱，第840宗個案病人情況較差，未能查問其行蹤，而第833宗個案是國泰航空的地勤，接觸過的人較多，但未知確實源頭。早前亦有些的士司機確診，雖工作性質高危，但至今仍未追查到確實接觸過的其他患者。