【新冠肺炎】九巴工會不滿削班次　促政府支援及強制乘客戴口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，各行各業均受影響。九巴職員權益工會今（6日）召開記者會，對巴士被削減班次表示不滿，促請運輸署支援，關注前線員工的福利問題外，亦確保乘客交通需求免受影響。工會秘書陳詠豪表示，因疫情關係巴士班次被削減，現時不少車廂逼滿乘客，更有乘客不佩戴口罩。他提及，在外國有巴士司機因乘客不佩戴口罩咳嗽而確診感染，促請政府馬上立例，規定所有乘客乘坐公共交通工具時必須強制戴口罩。 九巴回應指，近月市民的服務需求一直維持低水平，近兩周進一步下跌，比正常客量大減4成，因此無法安排車長等前線員工加班工作，但已在繁忙時段增撥資源應付需求。薪酬方面，九巴表示，員工薪金維持不變，最少17400多元，一旦市況回復正常，便會恢復有關工作安排。

工會副理事蕭有貴表示，削減員工班次令前線員工收入大減，其中加班費佔員工的總收入四成，導致員工無法賺取加班費，造成一定影響。他希望運輸署能夠正視問題，如參考外國政府做法向專營巴士公司提供補貼，確保能維持正常班次，支援需要外出上班的市民，亦盡量減低現時在擠逼車廂環境下市民和前線員工受感染的機會。

工會理事許棋瑋稱，市民在繁忙時段等候巴士的時間，由過往10分鐘增至15分鐘，而非繁忙時段則由12至15分鐘增至25至30分鐘，導致乘客大排長龍。他認為多人聚在密集車廂，大大增加交叉感染的機會。許棋瑋舉例指，車長一般的薪金為2萬4千元，惟最近跌至1萬6千元，平均減少約6千元。他稱不少行業，如酒店等都獲得政府支援，期望政府同樣能夠補貼業界。

立法會議員梁耀忠稱，近期接獲不少市民投訴巴士輸候時間增長，強調削班對外出市民有嚴重影響，他批評政府提出巴士載客不超過70%的要求，卻沒有任何配合措施。

九巴回應指，市民對巴士服務需求在過去幾個月一直維持在低水平，隨著更多防疫措施推出，最近兩周客量需求進一步下跌，比正常客量大減4成，因此無法安排車長等前線員工加班工作。但同時已因應客量，在繁忙時段增撥資源應付需求。

至於員工薪酬方面，九巴表示，員工薪金仍然維持不變，所有全職車長每日8小時工作的基本薪金，維持在最少17400多元，一旦市況回復正常，便會恢復有關工作安排。

九巴強調，疫情持續下，公司正面臨極大營運困難，但目前沒有裁員、減薪或強制放無薪假的計劃，惟須在營運上臨時調整，提供與需求量相應的服務，同時減低營運成本，以保障整體員工的穩定就業，維持營運的可持續性。