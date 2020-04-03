洲際酒店本月裝修　工會：遣散500員工　按年資賠償

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，酒店、旅遊等行業受打擊。尖沙咀香港洲際酒店日前表示，將於本月20日開始裝修，暫定於2022年重新開業，屆時將再次更名為香港麗晶酒店。 有指酒店將會遣散大部分員工，香港酒店工會主席徐考澧今日（3日）於港台節目上《千禧年代》稱，據了解酒店原打算於明年裝修，但突然於日前宣布提早於本月進行，並會遣散大部分員工，涉及約500人。

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香港酒店工會主席徐考澧於港台節目上稱，洲際酒店裝修的決定延遲多年，內部有指原打算下年裝修，但於周四（2日）突然召開員工大會宣布提早於本月裝修。據他了解，除中菜廳欣圖軒的員工外，酒店會遣散其餘員工，涉及約500人。酒店方面將向遣散員工發放按年資計算的補償金，若工作5年獲賠1個月薪金，最多獲4個月。

工會正接觸十多名員工

他指，現時未知該筆金額屬於補償金或遣散費，需要再向酒店查詢。不過他指按酒店現時的計算方法，員工獲得金額少於法定遣散費，提醒員工需要留意條款。工會現時接觸約十多個洲際酒店員工，指他們主要查詢遣散費計算方法，對於前路感徬徨，「呢個時勢點揾工？」

受疫情影響，本港酒店業受打擊。（資料圖片）

徐考澧又指，受疫情影響，酒店入住率平均只有約10-20%，大量員工被要求放無薪假，最多達14日。他又指，現時約有1800人於酒店隔離，更有逾30人在酒店隔離時確診，但部分酒店無向員工提供足夠防護裝備，如未有任何保護衣、早前更只提供防花粉的口罩等。他擔心若酒店不做好防疫工作，增加在內爆發的風險。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼