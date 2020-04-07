新冠肺炎│林鄭月娥：輸入個案持續一段時間　抗疫基金重點保就業

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前見傳媒，料被問會否延長「限聚令」、酒吧等場所關閉14日的規例是否欠清晰、新一輪抗疫基金等問題，《香港01》將直播現場情況。 林鄭月娥表示，今日是世界衛生日，她向抗疫期間全球醫護人員致敬，包括醫管局員工。至於規限食肆營業、「限聚令」會否延長，林鄭稱爭取盡快公布。 提到第二輪抗疫基金，林鄭月娥說，近日與不同行業人士見面，政府希望做到「保就業」，一定會兼顧到受社交距離影響的行業。

林鄭月娥。（高仲明攝）

林鄭：港台有責任按照一國兩制原則

【10:11】商務及經濟發展局局長邱騰華早前批評，港台記者向世衞官員提問有違一個中國原則，林鄭回應指，邱騰華已經作了相關聲明，自己支持其立場，更多的說明由邱騰華在立法會特別財委會會議中交代。林鄭強調，作為公營廣播機構和政府部門，港台有責任按照政府的一國兩制原則，深化公眾對此原則的理解。

至於為何疫情期間仍容許賽馬，林鄭表示，賽馬活動有嚴格的防疫安排，也是閉門進行。她重申，需要在防疫和社會運作、經濟活動之間取得平衡；有關官員加薪問題，林鄭重申早前她和問責團隊已捐出一個月薪金，現時首要的工作是處理好第二輪防疫抗疫基金。

【10:10】林鄭月娥一再強調，現時首要任務是防疫抗疫，支援香港企業及員工，需要她本人或問責團隊作出什麼舉措以達致這個目的，她都非常願意做。

被追問會否推出「加辣」限制措施規管市民社交接觸，林鄭表示，行政會議早前將採取進一步行動的權力賦予食物衛生局，局方可以直接發出指示公布進一步訊息。

她又指，自己的司局長在最近一段時間就咨詢第二輪防疫抗疫基金的意見，不停會見社會持份者。她樂見無論僱主僱員、商會或工會，都一致認為應參考外地政府直接幫助雇主保留員工的做法，政府有必要加大力度阻止就業情況進一步惡化。

林鄭月娥。（高仲明攝）

【10:07】林鄭月娥被問及限聚令執法情況，她指當初推出條例是因需要增加市民之間的社交距離，因此立法初期只是口頭勸喻，但法例需嚴格執行，發現勸喻無效則需嚴格執法，形容這是一向的工作方針，又指出往後法例將會較嚴格地執行，強調並非「做鬆做慢」。

至於會否在抗疫措施上「加辣」，林鄭指，其專家小組對疫情有不同看法，例如港大醫學院院長梁卓偉早前撰文指，抗疫不能只靠長期壓制，故她自一月開始已看著疫情進度作應變，強調聆聽專家小組的意見後，需找出務實措施。

林鄭月娥表示，在設計第二輪防疫抗疫基金，聽到僱主、僱員、工會和商會，各方都需措施可有效地讓僱主保留他們的僱員，她亦很認同這個方向；至於一些被勒令關閉的行業會否被補貼，她稱：「當然我哋亦非常關心」。

林鄭：立法會議員去年10月亦加人工

【09:55】被問到為何在疫情下加人工，林鄭月娥說，個人對薪酬問題持開放態度，但她澄清是按通脤的定期調整，是去年經立法會通過，而立法會議員在10月亦調整薪酬，並非有官員在今次預算案提出加人工。



【09:52】林鄭表示，今日是世界衞生日，先向參與抗疫的全球醫護人員致敬，及對本地過去3個月間參與工作的醫護人員表示衷心致謝。她提到，政府早前提出一系列限制社交接觸的管制措施，即一些為期14天的指令將陸續到期，社會很關心措施會否延長，她指爭取盡快向社會公布，政府昨日已延長機場非香港居民限制入境的管制。

林鄭提到，疫情仍然嚴峻，目前很多新增個案仍是海外，本地居民回港，除非不再容許港人回港，否則這情況要持續一段日子。她指，政府目前正發展確立防疫抗疫基金第二輪，已聽到意見指希望今輪能更有效「保就業」，很多老闆都希望政府可幫助他們保留受聘員工，她承諾一定會兼顧受政府措施影響的行業。