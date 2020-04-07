林鄭月娥加人工被轟荒謬　特首辦深夜解畫：調薪機制獲立法會通過

特首辦文件透露行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度的509萬開支增加12萬，即平均每月加薪1萬。有關消息引起政圈熱議，屬建制派的實政圓桌立法會議員田北辰公開批評林鄭此時加人工是「厚著面皮」、「荒天下之大謬」。 特首辦6日深夜出稿，強調林鄭今次加人工乃按既定機制進行，並已獲得立法會的批准，間接暗批田北辰。新聞稿又指，根據機制，特首每年會按通脹而調薪。

港府的新稿聞則反駁指，不管是行政長官或政治委任官員，薪酬調整都是按既定機制進行，意即林鄭今次加人工乃完全按機制行事。（資料圖片）

有民主派及部分建制派批評，以林鄭月娥的表現及現時的經濟環境，不應該加薪。港府的新稿聞則反駁指，不管是行政長官或政治委任官員，薪酬調整都是按既定機制進行，意即林鄭和官員今次加人工乃完全按機制行事。

新聞稿又詳細解釋加薪機制的來龍去脈，指有關機制是按照行政長官報酬及離職後安排獨立委員會於二○○五年的建議而進行，並於同年獲立法會財務委員會通過。新聞稿亦提到，行政會議、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會於二○一六年亦有類似建議，並獲於二○一七年獲立法會財委會批准。似暗示立法會議員亦會按相關機制加薪。

發言人強調，立法會財務委員會在二○一七年通過，政治委任官員的現金薪酬按建議機制由二○一八年七月一日起，每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。立法會財委會亦在二○○五年通過，行政長官的薪酬釐定在政務司司長薪酬百分之112.5的水平，由二○○七年七月一日起生效。「因此，行政長官最新的薪酬調整是在二○一九年七月一日根據丙類消費物價指數的改變而作出，有關開支並反映在二○二○至二○二一年度的薪金預算開支中。」

發言人在稿末補充，「為展示管治團隊與市民同心抗疫，特首和所有政治委任官員在二月宣布將一個月的薪酬捐給香港公益金作慈善用途。」