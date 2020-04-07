【逃犯條例】19宗案件撤控但曾被還柙　鄭若驊：是否檢控視乎證據

反修例風波中，律政司檢控超過1,200人，當中有19人獲撤銷控罪。在立法會特別財委會上，公民黨立法會議員楊岳橋關注，有關案件撤控的理由是反映律政司把關得力，還是警方提供的證據有疏漏。律政司司長鄭若驊強調，警方若有合理懷疑便可作出拘捕，然後由律政司決定是否檢控，律政司會考慮所有證據，按法律及檢控守則作出檢控決定。 對於獲撤控的人曾被還押多久、是否不公道，鄭若驊稱沒有相關數字，亦不會評論個別被撤控的案件是否公道。

反修例示威衍生大量案件，部分被告最後獲撤控，但已被還押一段時間。（資料圖片）

周浩鼎：律政司增聘57人處理反修例案件

對於司法機構在疫情下停擺逾兩個月，積壓大量案件，法律界議員郭榮鏗指，對比其他司法管轄區，本港法庭在遙距聆訊的進度緩慢，認為司法機構應該善用在2013年已獲批的6億元撥款，發展安全及專業的遙距聆訊程序。

司法機構政務長劉嫣華回應指，今次的疫情是前所未見，司法機構在上周起已開始實施第一階段的遙距聆訊，現時正集中處理電子存檔，並會與不同持份者溝通，積極研究何時能推出第二階段遙距聆訊，而資訊安全亦是重要的考慮。

民建聯周浩鼎發言時關注，政府有否計劃增聘檢控人手，處理正在積壓大量去年反修例風波的案件，鄭若驊回應指，會調派人手處理積壓的案件，亦不排除會外判檢控工作。周浩鼎其後表示，得悉律政司在本年度將增聘57名人手，他又希望檢控部門能預備好交替控罪的安排，以減少被撤控案件的數目。

鄭若驊拒評獲撤控但曾被還押的案件，是否涉及不公。（梁鵬威攝）

李慧琼批律政司少主動解說

民建聯李慧琼關注，是否因為部門人手不足，以致過去一段時間甚少見到律政司向市民說明政府的法律立場，舉例指政府新實施的「限聚令」，市民難以完全理解法律條文。鄭若驊指，非常願意配合解說法律的條文，但卻不能評論一些具體案件，政府未來亦會推展「願景2030──聚焦法治」計劃，做好公民教育的工作。

人民力量陳志全關注跨性別人士的權益問題，追問政府何時會發表中期諮詢報告。鄭若驊只回應說，由於有關報告涵蓋不同層面，政府需要較長時間分析及整理，但未有提及發表報告的時間表。