【特別財委會2020】鄭若驊三年外訪40次耗292萬元　直逼吳克儉

律政司司長鄭若驊的表現備受關注，根據律政司向立法會特別財委會提交的文件，鄭若驊上任三年共外訪40次，總開支為292.2萬元，其中在2019至2020年度，鄭若驊共外訪14次、共耗87.5萬元。 教育局前局長吳克儉曾因外訪次數過多，被戲稱為「旅遊局長」，不過翻查歷屆的特別財會文件，吳克儉五年任期共外訪43次、共耗費321萬元，相信若鄭若驊完成整個司長任期，外訪次數和總開支將很大機會超越吳克儉。

新民黨立法會議員容海恩查詢鄭若驊在2019至2020年的醫療開支為何，律政司回覆時僅稱：「律政司司長享有適用於公務員的醫療及牙科福利」。（資料圖片/余俊亮攝）

拒透露鄭若驊醫療開支

根據特別財委會資料，鄭若驊於2019至2020年度外訪共14次，分別訪問法國巴黎、盧森堡、荷蘭海牙、奧地利維也納、北京、廣州、上海、深圳、韓國首爾、澳門和英國倫敦，涉及工作包括率領代表團推廣香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心、出席粵港澳大灣區司法案例研討會等，共涉總開支為87.5萬元。

鄭若驊去年於倫敦出席特許仲裁學會舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」時，遇示威跌倒受傷，報稱左手手腕「甩骱」兼骨折（英文為Comminuted intra-articular distal radius fracture with subluxation），新民黨立法會議員容海恩查詢鄭若驊在2019至2020年的醫療開支為何，律政司回覆時僅稱：「律政司司長享有適用於公務員的醫療及牙科福利」。

至於公務訪問日數，由2017至2019年度，鄭若驊外訪日數分別為21日、48日及35日。

3年外訪開支已超越袁國強

自鄭若驊於2017年初上任，合計共外訪40次，總開支為292.2萬元。比較上任司長袁國強，袁於五年任期內共外訪51次，總開支為271萬元，鄭若驊三年間的外訪開支，已超越袁國強。

至於吳克儉，他五年任期共外訪43次、共耗費321萬元，其中在最後一年任期外訪最多，共外訪17次、共涉及76萬元。

袁國強於五年任期內共外訪51次，總開支為271萬元。（資料圖片/林若勤攝）

鄭若驊外訪紀錄 年度 次數 地點 總支出 2017-18 10次 英國倫敦和牛津、奧地利維也納)、馬來西亞吉隆坡、西安、深圳、廣州、上海、北京 約623,000元 2018-19 16次 英國倫敦、美國華盛頓及紐約、日本東京、韓國仁川、北京、廣州、深圳、珠海、泰國曼谷 約1,424,000元 2019-20 14次 法國巴黎、盧森堡、荷蘭海牙、奧地利維也納、北京、廣州、上海、深圳、韓國首爾、澳門、英國倫敦 約875,000元

袁國強外訪紀錄 年度 次數 地點 總支出 2012-13 6次 北京、深圳、廣州、南沙、澳門 約116,000元 2013-14 10次 新加坡、荷蘭海牙、英國倫敦、韓國首爾、越南胡志明巿、柬埔寨金邊、北京、廈門、天津、澳門 約828,000元 2014-15 10次 英國倫敦、斯里蘭卡科倫坡、印度新德里、北京、青島、澳門 約467,000元 2015-16 12次 美國紐約、華盛頓、印尼雅加達、北京、上海、深圳、澳門 約778,000元 2016-17 13次 澳洲悉尼、布里斯班、墨爾本和黃金海岸、泰國曼谷、韓國首爾、阿拉伯聯合酋長國杜拜、北京、上海、深圳、深圳前海、鄭州、重慶、南京 約556,000元

吳克儉五年任期內共外訪43次、共耗費321萬元。（資料圖片/盧翊銘攝）