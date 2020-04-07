逃犯條例│葛珮帆稱「好多」公務員涉非法活動　羅智光駁：小數目

立法會今天（7日）繼續召開特別財委會會議，公務員事務局局長羅智光出席會議接受議質詢，公民黨郭家麒提到有42名公務員在反修例公眾活動中被捕，但涉嫌在執法時違法的警員則未有停職，最多僅被「訓斥」，質疑政府以兩把尺看待警員和其他公務員。 羅智光回應時強調，當局對待所有公務員一視同仁，又指「訓斥」只是即時手段制止不當行為，若有違法行為仍會跟進。民建聯葛珮帆指「好多」公務員涉參與非法活動，羅智光反駁指，只有42名公務員在反修例公眾活動中被捕，相比18萬公務員只是小數目。

民建聯葛珮帆（左）稱「好多」公務員參與非法集結、暴力活動，遭羅智光反駁只是小數目。（梁鵬威攝）

郭家麒發言時表示，多個民調顯示逾半市民予警隊零分，舉例指一名交通警在去年11月11日於在於葵芳新都會廣場對出道路，駕駛電單車多次高速駕車衝向人群，事後警隊僅向該警員訓斥，未有停職；相反，在反修例公眾活動中被捕的42名公務員則被「有理無理」停職，他質疑政府視警隊是「太上皇」，以兩把尺看待警員和其他公務員。

羅智光回應時說：「唔好用『濫捕』呢啲有色眼鏡睇警方嘅情況」，強調當局對待所有公務員一視同仁，嚴肅跟進所有涉及公務員的違法違紀情況，他形容「訓斥」只是即時手段制止不當行為，若有違法行為仍會跟進。

公務員事務局局長羅智光。（梁鵬威攝）

葛珮帆稱「好多」公務員參與非法活動 羅智光反駁

民建聯葛珮帆發言提到公務員需擁護《基本法》，對政府完全忠誠，惟在反修例風波中「好多」公務員被指參與非法集結和暴力活動，亦有人公開發表詆毀一國兩制、要求港獨言論，又提及香港電台記者被指違反「一中原則」事件，她質疑是否公務員對指引了解不清晰。

羅智光表示，公務員參與公眾活動有清晰守則，亦要格守政治中立等原則，當局有清晰程序處理個別違法違紀，先由各部門主管作跟進，有需要會展開正式紀律程序，局方會介入。羅智光又特別提到，葛珮帆稱「好多公務員」參與非法活動，他籲葛「要客觀睇睇事實」，指只有42名公務員在反修例公眾活動中被捕，相比18萬公務員只是小數目。

不存在委任公安出任特務警察

議會陣線朱凱廸指，警方今年度編制增加逾2,500人，冠盡所有政府部門，連同計算每年流失約1,700人，來年警隊需聘請約4,200人，以警隊招聘數字，料仍有千多人個空缺。他指按《公安條例》，特首可委任任何人出任特務警察，若林鄭委任公安出任特務警察，公安會否被視為公務員。

羅智光表示，特務警察需為香港永久居民，不存在委任公安任特務警察的情況。朱凱廸又指，港台和警察同樣是超時工作最多的部門，惟港台編制僅增加0.8%，當局是否拒批港台增加編制申請，羅智光僅稱不能公開討論內部審核情況。