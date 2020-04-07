投資署38萬天價app僅千人下載遭下架　「網上拜山」app反應慘淡

港府近年大灑金錢發展創新科技，不同政府部門開發各式各樣手機應用程式，惟不少因程式開發成本過高且實用性欠奉，為人詬病。 去年《預算案》文件披露，由投資推廣署花38.8萬元開發的應用程式「投資推廣署新聞及活動」，自2018年9月推出僅得1,100人次下載，被議員批評浪費公帤。根據創新及科技局回覆議員查詢，「投資推廣署新聞及活動」app在去年4月已下架，若連同2.4萬元維護成本，每次下載價值高達375元。

投資推廣署推出的手機app已下架。（網上圖片）

5個應用程式被下架

根據創新及科技局文件，2019至20年度共有5個應用程式被下架，包括開發成本568,800元、1.2萬人次下載的廉政公署「廉政公署智能手機應用程式」；開發成本70萬、2.9萬人次下載的「1823 Online」；花19.6萬開發、1.7萬人次下載的衛生署應用程式「Framework@PC」；以及2018年9月推出、僅得1,100人次下載的天價app「投資推廣署新聞及活動」。

據文件所述，「投資推廣署新聞及活動」app旨在讓市民獲取投資推廣署最新消息及活動，以促進海外公司在香港設立業務或擴充營業，程式由內部開發和維護，開發成本達388,000元，程式於2018年9月推出，共花2.4萬元維護，但只有1,100人次下載。不僅下載次數低，程式更於推出後7個月下架，正式「壽終正寢」。

由食環署推出的「無盡思念」App，不足4000人下載。（網上圖片）

「無盡思念」App下載人數不足四千

近期因「限聚令」而被政府廣泛宣傳的「無盡思念」app，下載次數同樣不濟，官方形容此程式功能為「方便公眾人士隨時隨地追憶及悼念摯愛的逝者」，花30萬元開發，於2018年6月推出，截至今年2月29日，只有3,800人次下載，未知在政府近期宣傳後，下載次數有否大躍進。

開發成本高達80萬元的機電工程署「E&M Connect」app，表現亦非常遜色，據署方描述，應用程式使用智能手機原生功能，透過流動平台方便市民選擇具能源效益的家電，尋找註冊電業承辦商和瓶裝石油氣分銷商獲得服務，以及提供捷徑操作流動應用程式發行平台的子程式，獲取部門向持份者發放的資訊及電子服務。程式於 2019年12月推出，截至今年2月29日只有5,400人次下載，每次下載價值達148元。

創科局長楊偉雄。（資料圖片）

創科局：下載率少於1萬須下架

創科局表示，根據資科辦的要求，在推出流動應用程式後，各局和部門須作定期檢討，包括程式是否切合用戶需要，並達致預期成果及成本效益，如在推出後一年程式下載率少於1萬，相關局或部門須把程式下架。