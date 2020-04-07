新冠肺炎│社民連、工黨明遊行抗議林鄭加薪　警發信：或違禁聚令

社民連和工黨明日（8日）發起遊行，於匯豐總行集合遊行前往禮賓府，抗議特首林鄭月娥和問責團隊加薪，並要求政府立即設立「失業援助金」。社民連主席黃浩銘今天（7日）傍晚表示，收到警方勸籲信，指公眾聚集違反禁聚令，若罪成最高被判處2.5萬元罰款和監禁六個月。黃浩銘表示，他已強烈勸籲警方不要妨礙他們行使《基本法》二十七條所保障之憲制權利。

社民連、工黨明遊行抗議特首林鄭月娥和問責團隊加薪。（資料圖片）

警方在信中指出，政府已於今年3月28日刊憲，訂立《預防及控制疾病（禁止草組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，為期十四天，若違反法例，一經定罪，最高可被判處第四級罰款 、即罰款2.5萬和監禁六個月。

警方續指，政府立法禁止群組聚集，是為了降低傳播病毒的風險，又指黃浩銘作為活動主辦者，須明白近來肺炎疫情嚴峻，市民應盡量減少社交接觸，以防止肺炎病毒傳播，又指公眾集會人多聚集是高危活動，不單止對參與者的生命與健康造成威脅，亦對其他市民的生命與健康構成風險，活動主辦者亦有可能需要承擔相關法律責任，包括刑事責任，因此警方強烈勸籲黃浩銘取消是次活動，以免觸犯《規例》

黃浩銘指，《基本法》第二十七條列明：「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由」，他已強烈勸諭不要妨礙他們行使所保障的憲制權利。

社民連和工黨批評政府抗疫防疫不力，問責官員應引咎下台，惟林鄭和問責團隊仍再度加薪，形容「實屬無恥之尤」，反映政府施政倒行逆施和完全離地，遂兩黨明天遊行至禮賓府，抗議以林鄭為首的高官加薪，並要求政府立即設立「失業援助金」，為受疫情影響而失業、開工不足、被迫放無薪假，或因強制檢疫而不獲支薪的僱員提供財政支援，以解他們燃眉之急。