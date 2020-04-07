新冠肺炎│逆市加薪惹批評　林鄭稱按機制：立法會議員去年亦調薪

特首辦回覆財委會提問時透露，行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度加薪12萬，惹來建制派議員田北辰公開批評林鄭疫市加薪「厚面皮」。新民黨容海恩亦要求特首自願減薪，顯示她願與市民共渡時艱的決心。 林鄭月娥今日（7日）早上出席行政會議前回應指，對薪酬持非常開放態度，但強調問責團隊加薪是按年、按通脹定期調整，薪酬於去年7月1日主動調整，又「暗寸」指立法會議員去年10月1日亦已按通帳調整薪酬，現在只是已調整的薪酬之周年撥款放在預算案，並非在預算案提出加人工。

田北辰批評林鄭加人工是「荒天下之大謬」。（張浩維攝）

對於被批評沒與市民共渡時艱，林鄭月娥表示，管治團隊早前已主動將一個月人工捐予公益金，協助10多個不受政府資助的組織。被問到會否減薪或再次捐人工，她表示將會審慎思考「同心抗疫、共渡時艱」應採取的行動。她一再強調現時政府首要任務是防疫抗疫，支援香港企業及員工，如需要她本人或問責團隊作出什麼舉措以達致這個目的，她都非常願意做。

特首辦早前公開回應加薪爭議，指特首提過若往後情況繼續轉差，問責團隊會作出適當回應。但立法會議員容海恩不賣帳，反問「何時才算繼續轉差？要見到有人死？」她指市民正「捱緊」，政府應知悉大眾苦況，展示承擔「一齊捱」。