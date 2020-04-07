187億東涌延線2029年完工　陳恒鑌斥工程耗15年　滯後市民需求

2014年的《鐵路發展策略2014》，曾提出7個鐵路方案，其中之一為東涌線延線。運輸及房屋局向立法會提交文件，指港鐵東涌線延線將於2023年動工建造，項目下的兩個新車站，即東涌西站及東涌東站，將於2029年竣工，預算建造成本約為187億元。 立法會鐵路事宜小組委員會副主席、民建聯陳恒鑌批評該工程要15年時間過久，他指2024年將有首批居民遷入東涌東，但要等5年才有鐵路服務。反映政府的交通規劃再次滯後於市民需求。

陳恒鑌（右）批評該工程要15年時間過久。（鄭榕笛攝）

陳恒鑌質疑，全長7公里的南港島線只需5年完工，不明白為何要花6年興建長約1.3公里的鐵路延線。他又指，東涌線部分於繁忙時間的載客量達到106%，但機場鐵路掉頭隧道延展段預計2032才啟用，未能滿足居民需求。又提到政府未回應東涌綫接駁赤鱲角的訴求，期望東涌東站有相關接駁道路照顧愉景灣居民。



田北辰解釋造價高昂原因：現有鐵路上加站很麻煩

實政圓桌田北辰表示，西港島線造價約每公里61億，沙中線約每公里50餘億，「鐵路越長越多站，每公里造價越便宜。」東涌線平均每公里造價100億。至於為何東涌線延線造價特別高，田解釋是因為東涌東站環境較特別。

田北辰分析指，新建的東涌東站位於現有的鐵路上，「在日日都要運作的鐵路線上加個站，是很麻煩的事」。加上地理環境因素，導致東涌東站附近的路軌需要重舖。以上兩個因素導致其成本大增。田認為如果不需興建東涌東站，而是另外接駁多條延線往東涌西站，可以大大節省成本。

