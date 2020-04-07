運房局：東涌線延綫料2029年竣工　擬新增東涌西站及東涌東站

2014年的《鐵路發展策略2014》，曾提出7個鐵路方案，其中之一為東涌線延線。運輸及房屋局向立法會提交文件，指港鐵東涌線延線將於2023年動工建造，項目下的兩個新車站，即東涌西站及東涌東站，將於2029年竣工，預算建造成本約為187億元。 東涌北區議員徐生雄表示，歡迎政府興建延線，但認為2023年才動工太遲，並指時逸東邨一帶居民往來東涌站需時至少20分鐘，希望當局盡快公布擬各站出口位置及時間表。

根據運房局向立法會提交的文件，東涌線延線主要包括東涌西延線和東涌東站，當中西延線長1.3公里，將從現有的東涌站伸延至東涌西，並增設一個鐵路站；東涌東站則為欣澳站與東涌站之間的新增中途站。文件指，東涌線延線的主要功能是為東涌西和東涌東一帶的新發展項目，即東涌新市鎮擴展區提供鐵路服務。

文件的附件顯示，東涌東站大約位於迎東邨、映灣園一期附近，文件指該處為東涌東填海區；東涌西站則顯示於逸東邨一帶。文件指，東涌新市鎮擴展計劃包括在東涌東一帶填海，提供約130公頃土地，以支持新增規劃的約12.6萬人口，當中首批居民將於2024年遷入；東涌西一帶方面，逸東邨的現有人口，以及其他已落實或興建中的房屋發展項目，合共可容納約56,000人，而正在規劃的發展中，2030年時人口會再增加約26,600人。文件續指，東涌線延線項目將提供可直接出入東涌新市鎮擴展區的鐵路服務，支持該區人口和就業機會長遠持續增長。

經濟效益方面，根據港鐵提交的項目建議書及補充資料，東涌線延線（包括機場鐵路掉頭隧道延展段及相關保護工程）的經濟內部回報率每年約為3.9%。文件指，在通車的50年內，估計延線可為市民合共節省7.92億小時，其效益包括通車後50年內所節省的時間、其他公共交通工具節省的營運費用，和因交通意外減少而節省的費用，估計約為614億元。

另外，工程亦涉及機場鐵路掉頭隧道延展段。文件指，隧道延展段是一條長約500米的地下隧道，將在香港站東面的龍和道地下建造，讓東涌線和機場快線列車在香港站後方，而並非現時的前方，轉換路軌和掉頭，提高列車運行效率，讓列車可迅速從往香港方向，分別轉往東涌和機場方向，使兩條鐵路都能以設計的最高載客量運作。

文件指，根據港鐵的估算，如不建造機場鐵路掉頭隧道延展段，東涌線由青衣站至荔景站的關鍵路段，從2032年起早上繁忙時間的車廂乘客密度，會超過每平方米站立4人的標準，故此有需要建造機場鐵路掉頭隧道延展段餘下部分約460米，並於2032年啟用。

文件又指，機場鐵路掉頭隧道延展段的走線，會與北港島線掉頭隧道的走線上下重疊，即《鐵路發展策略2014》建議的其中一條鐵路。文件指，由於技術上不能在同一地點，分別為兩條掉頭隧道建造地下構築物，港鐵又提議興建一座綜合構築物供兩者使用，並建議於東涌線延線項目設置相關保護工程，包括建造北港島線掉頭隧道構築物（與機場鐵路掉頭隧道延展段重疊的部分），及其相關綜合通風樓中北港島線所佔的部分。

民主黨東涌北區議員徐生雄表示，相信新設車站會受到居民歡迎，而政府目前發展東涌填海區，預計未來新增13萬居民，加上原有居民，估計新車站將惠及25萬居民。

東涌線延線將於2023年動工建造，東涌西站及東涌東站將於2029年竣工。徐生雄批評政府的規劃是「好遲」，他解釋，現時大部分東涌居民都需要外出工作，而巴士路線不方便，港鐵是最主要交通工具。但同時，有約一半的東涌居民，居住地離地鐵站有距離，例如迎東邨、逸東邨、滿東邨等，即時在巴士班次較密的繁忙時段，前往地鐵站亦需約20分鐘，而非繁忙時段則需要約45分鐘。加上未來兩年東涌有新居屋入伙，人口增加，擔心交通會更加不方便。徐生雄期望政府能盡快動工，並公布具體時間表和車站確實位置。