新冠肺炎｜鄧家彪倡政府暫時調低綜援門檻　豁免自住物業納入審查

消息指政府最快今日公布第二輪防疫抗疫基金細節，局方擬參考其他國家做法，協助企業支付薪酬。另外，因政府指令而停業的場所或行業亦會納入第二輪支援。 工聯會前立法會議員鄧家彪在港台節目《千禧年代》表示，政府代支薪金是可行做法，以全港中小企每月強積金供款約40億元計算，料每個月動用400億元向打工仔出糧。 鄧家彪又促請政府調低綜援申請門檻，豁免自住物業納入資產審查限制，為期半年，並取消「低收入在職家庭津貼」中的工時要求，以照顧受疫情影響的失業人士。

受疫情影響下，大量打工仔被迫放無薪假，甚至面臨失業情況。社會一直有意見促政府設失業援助金。（資料圖片／黃舒慧攝）

倡設失業援助金

受疫情影響下，大量打工仔被迫放無薪假，甚至面臨失業。社會一直有意見促政府設失業援助金，勞工及福利局局長羅致光曾在二月發表網誌，提及政府當前的急務是聚焦支援低收入家庭，讓他們能夠盡快獲得款項，而「臨時」失業援助金是遠水不能救近火。

鄧家彪批評，「講得出呢種說話，呢位局長失業就無人可憐」，他指政府現時只有綜援可支援失業人士，「你無可能叫一些家庭失去收入後賣樓申請綜援。」他認為，當局有必要在現在特殊階段成立失業援助金，惟局方回應成立機制需時18個月。

他建議，政府可在現有機制下作微調，供市民短期應急，例如社會福利署調低綜援申請門檻，豁免自住物業納入資產審查限制，為期半年；或者取消「低收入在職家庭津貼」中的工時要求，「而家根本無人返工，邊有工時?」