滙豐失息｜工聯會偕小股東政總抗議　斥疫情下打荷包　促港府調查

滙豐控股（0005）早前宣布取消派發去年第四季股息，引起一眾小股東不滿，工聯會立法會議員陸頌雄、新界東辦事處總幹事鄧家彪，今日（8日）聯同受影響的小股東到政府總部外請願。 陸頌雄形容，匯豐儼如「半間中央銀行」，港府一直交託很多業務予匯豐處理，帶來的利潤豐厚，匯豐不應在「疫情關鍵時期打荷包」。

滙豐暫停派息引起爭議。（資料圖片）

鄧家彪表示，基於政府禁止4人以上的群體聚集，故只聯同2名小股東前來。工聯會要求港府介入滙豐拒絕派息事件，包括協助小市民點算損失，檢討港府財金機構與滙豐的關係等。他形容，滙豐在香港的地位獨一無二，作為發鈔最多的銀行，有一定的社會地位角色，亦是很多小市民退休及社福機構等保值的選擇，不派息對整個社會影響重大。

鄧家彪指，根據滙豐2月發表的財政匯報，在歐美營利倒退的情況下，香港反增5%，而滙豐接近一半的利潤均來自香港，英倫銀行的要求卻直接影響到滙豐決定，港府不得不管。鄧家彪要求港府交代滙豐不派息對庫房、公積金、退休金等及與政府有關的損失總金額，並介入調查及施壓。

陸頌雄對滙豐的決定表達最強烈的抗議，批評滙豐令很多小股民「財息雙失」，又稱香港而非英國殖民地，不可再容讓英國資金予取予攜，「英國自己抗疫不力就自己找數」，而非「疫情關鍵時期打我哋荷包」。