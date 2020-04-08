【立法會選舉】投票日暫定9月6日舉行　中央點票站設於亞博館

立法會換屆選舉將於9月舉行，政制及內地事務局局長聶德權昨日表示，選管會及選舉事務處的選舉籌備工作沒有中斷，當局要審視疫情發展再評估，但無提及會否押後進行。 選舉事務處早前發出內部文件，招募選舉工作人員擔任投票和點票工作。根據內部文件顯示，立法會換屆選舉的投票日暫定在9月6日舉行，而選舉的確實日子將於憲報刊登。 文件亦指出，有意申請者可在4月27日或之前經部門主管或部門主任秘書遞交申請表，申請經審核後，選舉事務處會在7月把申請結果通知申請者所屬部門。

2020年立法會換屆選舉暫定9月6日舉行，中央點票站將設在亞洲國際博覽館。(資料圖片/張浩維攝)

該份內部文件主要是邀請在職公務員申請，在選舉日當天擔任投票和點票工作。文件詳細列明選舉當日的人手需求、各職級職責、工作時間及申請資格等，其中選舉工作人員主要分為13項職務，包括投票站主任、副投票站主任、助理投票站主任、投票助理員等。

選舉事務處估計選舉日需要約3,1000名選舉工作人員，包括在約600個一般投票站擔任投票和點票工作的工作人員，在24個專用投票站擔任投票工作的工作人員，以及在選票分流站及中央點票站擔任點票的工作人員。

其中中央點票站將設在亞洲國際博覽館，選舉時間暫定在上午7時半至下午10時半，所有一般投票站的選舉工作人員須在投票開始前早上6時30分到達所在的點票站準備；另中央點票站工作人員須在晚上約10時30分到達中央點票站報到。

獲委任選舉職務者須緊記恪守政治中立

文件中亦提及，選舉事務處會為所有獲委任的選舉工作人員舉辦培訓課程，暫定在8月舉行。選舉事務處亦提醒，選舉工作人員在暫獲委任選舉職務後，必須緊記恪守政治中立原則，避免有關行為令選管會、選舉事務處或政府出現尷尬的情況，或令人對選舉工作人員是否公正無私產生質疑。