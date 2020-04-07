立法會選舉│新民黨暫緩初選　李梓敬稱尊重　林宇星：無理由欽點

立法會選舉9月舉行，選管會早前建議修改指引，任何人參加所屬團體「內部遴選」，可能被視為「候選人」，需計算選舉經費。繼民建聯早前決定棄辦初選後，新民黨今日（7日）宣布，因應選舉開支問題及「限聚令」，決定暫緩初選程序，並會就相關問題持續進行研究。
為參加新民黨新界東初選而退出自由黨的李梓敬表示，尊重任何規則，稱很開心在過去一個月，認識了很多專注地區工作的公民力量成員，未來會繼續與他們並肩作戰，一齊服務街坊。
同樣已報名新界東初選的公民力量發言人林宇星則指，昨日收到初選暫緩消息，估計黨內仍會進行內部遴選工作，包括徵詢中委和黨友意見等，「無理由最終由某一意見欽點代表」。
新民黨叫停初選，退出自由黨參選的李梓敬（持咪者）稱尊重任何規則。（資料圖片）
《香港01》日前報道，新民黨決定叫停選舉，以避免選舉開支大增甚至誤墮法網，預料新民黨不再以投票方式決定出戰人選。
新民黨今日（7日）發新聞稿宣布暫緩初選，指因應選管會就《立法會選舉活動建議指引》作諮詢，當中對「候選人」的定義加入新的內容，參加政黨或團體的「內部遴選」，將有機會被視為「候選人」，隨即開始受《選舉(舞弊及非法行為)條例》監管，活動及工作隨即計算選舉經費，後果嚴重。
該黨指，目前新冠肺炎疫情嚴重，特區政府頒布「限聚令」等，為了響應減少人群聚集、減少社交聚會的呼籲，減低黨友的感染風險，該黨決定暫緩初選程序，並會就相關問題持續進行研究。
公民力量發言人林宇星（右）及社區主任陳志豪（左）已報名新界東初選。（資料圖片 / 盧翊銘攝）
公民力量林宇星：若只重知名度難跑出
林宇星接受查詢時被問到，是否有信心在黨內跑出，他坦言要視乎遴選準則，認為若著重於知名度或某些人的喜好固然很難，但若涉及地區樁腳的支持度、與地區兄弟的合作等，自己一直有進行這方面工作，不會因為暫緩初選而放軟手腳。