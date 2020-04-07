立法會選舉│新民黨暫緩初選　李梓敬稱尊重　林宇星：無理由欽點

立法會選舉9月舉行，選管會早前建議修改指引，任何人參加所屬團體「內部遴選」，可能被視為「候選人」，需計算選舉經費。繼民建聯早前決定棄辦初選後，新民黨今日（7日）宣布，因應選舉開支問題及「限聚令」，決定暫緩初選程序，並會就相關問題持續進行研究。

為參加新民黨新界東初選而退出自由黨的李梓敬表示，尊重任何規則，稱很開心在過去一個月，認識了很多專注地區工作的公民力量成員，未來會繼續與他們並肩作戰，一齊服務街坊。

同樣已報名新界東初選的公民力量發言人林宇星則指，昨日收到初選暫緩消息，估計黨內仍會進行內部遴選工作，包括徵詢中委和黨友意見等，「無理由最終由某一意見欽點代表」。