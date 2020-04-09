禁蒙面法︳泛民批判決太信政府續上訴　梁美芬歡迎確立緊急法合憲

高等法院原訟庭去年裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，並下令《禁蒙面法》即時失效，律政司不服裁決提出上訴，上訴庭今(9日)裁定政府部分上訴得直，其中政府引用《緊急法》立法本身並無違憲，但在合法集會中要求除去面罩的做法仍屬違憲，上訴庭認為新例適用於參與非法集會的蒙面人士。 民主派表示對裁決感到失望。法律界議員、公民黨郭榮鏗認為，上訴庭的法官對香港現實情況不清楚，對政府及警方過份信任。他強調，民主派將就案件繼續上訴至終審法院。建制派法律學者、經民聯梁美芬基本上表示歡迎裁決，因為判詞確立了特首聯同行政會議在緊急情況下立法所需要的酌情權。

梁美芬認為，判決指明特首聯同行政會議在《緊急法》下立法並無違憲，具重要性。（李澤彤攝）

梁美芬認為，判決指明特首聯同行政會議在《緊急法》下立法並無違憲，認為這點有重要性，因為關係到基本法下行政與立法機關的關係。她指，在緊急情況下，行政機關需要較大的酌情權，才可及時處理嚴重危害公共安全的事件，例如去年發生的社會事件。不過，她亦提到，政府只是贏了部分法律觀點，包括在非法集會及未經批准集結方面，《禁蒙面法》的應用被裁定合乎比例。

郭榮鏗對法官太信任政府感失望 民主派必上訴至終院

公民黨郭榮鏗代表民主派表示，他們對判決失望，會上訴至終審法院。他表示，個人對判決最失望的要點並非法律觀點與法官不同，而是認為上訴庭大法官對香港現實情況不理解，認為他們過份信任行政機關、相信政府不會肆意踐踏港人的自由。他舉例指，雖然判詞提到市民在合法遊行時有權戴口罩，但現實是警方可以在遊行開始5分鐘後，隨時指控集會屬非法，並要求數十萬與會者在半小時內散去。

郭又指，今次判決將使用《緊急法》的權力重新交回政府，強調判決關乎特首是否在緊急法下，有無限大的權力。

另外，內地人大法工委曾在《禁蒙面法》司法覆核首次宣判後表示，本港法院無權就法例是否違憲作裁決。郭榮鏗指，他當時對該說法感到震驚，強調今次判決明言，本港法院有權作此裁決。

民主黨亦支持繼續上訴，該黨議員黃碧雲指，該黨一向在保障港人人權的角度反對《禁蒙面法》，又指目前港府並非由民選產生，已掌握過大權力。她又批評，警權目前已經過大，不應該再擴大權力，「讓警方拉開別人的口罩，再用胡椒噴劑噴人」。

民主派強調，將就禁蒙面法的司法覆核案件繼續上訴至終審法院。（李澤彤攝）

梁美芬：再上訴政府嬴面大 郭榮鏗：從來不理會梁的法律意見

梁美芬指，政府可考慮就《禁蒙面法》的幅度上訴。她相信案件如果繼續上訴，政府的贏面仍相當高，因為判決將牽涉基本法的憲制問題，而非單純審視《禁蒙面法》的幅度是否合理。郭榮鏗回應指，「梁美芬大律師的法律意見，我從來都‥‥‥唔係太過理會。我唔覺得佢在憲法上的造詣，係高過原訴庭法官嘅法律觀點。佢有興趣可以申請加入終院上訴，鋪層其法律觀點。」

政府去年引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，遭司法覆核。（資料圖片）

公民黨強調《禁蒙面法》已無必要 梁美芬指交政府決定

目前疫情嚴重，郭榮鏗指，現時人人都爭相戴口罩保障健康，反問政府是否仍有需要讓《禁蒙面法》生效，認為政府絕對有權及有需要取消《禁蒙面法》。他解釋，因為上訴庭判決，部分《禁蒙面法》再生效，即使他作為大律師都要想清楚每個情況，認為《禁蒙面法》的存在令市民有混亂，最易做的就是「剷去」蒙面法。

根據上訴庭判詞，只有參與非法集會、未經批評的集結時帶口罩，才屬違反《禁蒙面法》。本身亦是大律師的公民黨黨魁楊岳橋指，任何人如果參與非法集結，本身已是犯法，不認為有否《禁蒙面法》，對參與者而言有何分別。

被問到蒙面法是否已可以撤回，梁美芬則認為，關鍵在於香港是否仍有去年10月的情況，而她個人因應近期警方仍有發現重型爆炸品，相信香港仍受一定程度威脅，至於疫情過後情況如何，她則無法預料，認為是否撤回《禁蒙面法》，應交由政府決定。