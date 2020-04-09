新冠肺炎︳民建聯倡居屋版「還息不還款」 　修例解兩大緊箍咒

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少打工仔被迫放無薪假、減薪甚至失業。民建聯立法會議員張國鈞指，不少正為居屋物業供款的小業主生計受疫情衝擊，建議政府與銀行合作，為居屋業主提供「還息不還款」計劃，協助相關人士渡過難關。

居屋拉長還款或超出房署擔保限期

張國鈞解釋，居屋與私人樓宇之間最大差別為前者有政府擔保，居屋借貸是政府、業主、銀行三方協議，房署為按揭擔保人，當中有不少條款限制成為「還息不還款」中的「緊箍咒」。第一，房署設按揭還款保證年限，一般情況下，業主借貸時都會用盡還款保證年期，若銀行拉長還款期限，或會超出房署擔保限期；第二，房署規定業主每個月必須償還本金予銀行，銀行若擅自放寬業主還款金額，擔心違反房署規例。

張國鈞認為，措施必須由政府主動解決，建議即使銀行違反上列兩項條款，房署可主動表示不追究責任，放棄執行協議的權利；另外亦可加入補充協議，表示會更改上列兩項條款。他指上述建議在法律上絕對可行，視乎政府有沒有決心幫助業主，渡過困境。

民建聯立法會議員柯創盛。（資料圖片）

居屋戶曾求助房署不果

運輸業從業員劉先生一家三口同住居屋，太太從事美容業，兩個行業均受疫情打擊，形容現時情況「手停口停」，一來家庭收入不穩定，又擔心太太會失業。劉先生指，居屋物業每月供款達14000元，當中6000元為本金，8000元為銀行利息，如果可申請「還息不還款」計劃，預計每月可省下多於一半的供樓開支，有助紓緩家庭財政壓力。他稱過去曾向房署求助，房署沒有正面回應，只呼籲業主自行解決問題。

銀行推物業按揭貸款「還息不還本」

多間銀行推出「抗疫」金融服務支持措施，其中包括物業按揭貸款「還息不還本」，以助客戶短期資金周轉，申請「還息不還本」只需繳付目前利息，不需繳付本金，為期6個月，期滿後可因應情況申請再延長6個月，為期最多12個月。