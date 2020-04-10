【動物之森／動物森友會】遊戲下架　黃之鋒收內地網民死亡恐嚇

任天堂SWITCH【動物之森】（動物森友會／Animal Crossing）在全球引爆熱潮，玩家可以在《動物之森》的無人島上自由生活，建設屬於自己的小島，更可把自己的創意設計放到網上分享。不過，《動物之森》今日（10日）在內地被封鎖，淘寶上不管是實體版還是數位版已經全面下架。 香港眾志秘書長黃之鋒早前有在 Twitter 分享他玩《動物之森》的經歷，其中他在無人島上鋪上「光復香港時代革命」的橫額，另外又分享別人在遊戲內掛上國家主席習近平和特首林鄭月娥的照片。在該遊戲下架之後，不少內地網民指他需要負上責任，他更收到內地網民的死亡恐嚇，指要「祝他全家入土。」

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《動物之森》中的「我的設計」功能，玩家可以用點陣圖方式，在畫板上進行創意，只有格數的限制，基本上只要玩家可以在格仔上畫到的，都可以變成地板、牆身、畫板，以及服飾上的圖案，給予玩家極高自由度。其中在網上可以看到，有不少涉及政治和疫情的圖片在《動物之森》中出現，雖然目前未有消息指內地全面下架《動物之森》的原因，不過很多網民都認為是與觸及政治有關，有人更將矛頭指向黃之鋒。

黃之鋒下午在Facebook表示，有內地網民向他發出死亡恐嚇，指他「搞到遊戲被封」，即使清明節過了，也要「祝他全家入土。」

黃之鋒回覆傳媒查詢時表示，《動物之森》一直都是開放世界的網絡遊戲，早前由連登網民提供的QR code，在遊戲上載「光復香港 時代革命」的設計圖，他指網民也可以隨意加插中國國旗。

對於是否認為是因為有玩家加插「習近平」的樣貌，以致遊戲被下架？黃之鋒說：「open world嘅遊戲就係俾你整乜都得，佢地（內地網民）咁鍾意嘅話，都可以整習近平個樣上去，或者好憎我，都可以整我個樣上去，我會樂見其成。」

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其實中國版任天堂代理騰訊，目前只發售3隻行貨版遊戲，分別是《Mario Kart 8 Deluxe》、《Super Mario Odyssey》以及《New Super Mario Bros. U Deluxe》，並不包括《動物之森》，換言之淘寶或其他渠道買到的都是水貨。