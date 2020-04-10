SWITCH《動物之森》淘寶全面下架！全因玩家DIY設計出事？

任天堂SWITCH【動物之森】（動物森友會／Animal Crossing）在全球引爆熱潮，玩家可以在《動物之森》的無人島上自由生活，打造屬於自己的小島。玩家之間也可以互相去大家的島上交流，更可把自己的創意設計放到網上分享，提供比一般遊戲更大的自由度。不過，近日有消息指，《動物之森》在中國被封鎖，淘寶上不管是實體版還是數位版都全面下架，正在打擊中國玩家遊玩《動物之森》。

太自由出事

《動物之森》中的「我的設計」功能，玩家可以用點陣圖方式，在畫板上進行創意，只有格數的限制，基本上只要玩家可以在格仔上畫到的，都可以變成地板﹑牆身﹑畫板，以及服飾上的圖案。而《動物之森》的極高自由度，或成為了中國下架遊戲的原因。

玩家可以重新設計無人島，以及畫地板﹑服飾等（Nintendo 官方圖片）

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觸及政治出事？

由於玩家可以把畫片掃描到《動物之森》，網上也能看到不少涉及政治和疫情的圖片，在《動物之森》中出現。現時正經歷政治動盪，有關的圖片﹑「光復香港，時代革命」的口號，甚至惡搞圖更不乏出現在網絡上。目前未有官方消息指中國全面下架《動物之森》的原因，不過多網民都認為是與觸及政治有關，而遊戲網店的賣家即有默契地先自行把遊戲下架，避避風頭保平安。另外，其實不止中國，在外國如日本、台灣等地也有大量玩家DIY政治相關的物品，用來批評高官及領導人，未知任天堂方面會作如何處理？

有玩家在淘寶查詢時，賣家指沒有《動物之森》，只有《猛男撿樹枝》（4gamers 圖片）

《動物之森》在淘寶消失

網民在今日（4 月 10 日）凌晨發現，淘寶上已沒有《動物之森》的遊戲，網絡上流傳出疑似遊戲網店和買家的對話，指：「《動物之森》惡搞領導人」所以要全網下架，甚至改用代號「猛男撿樹枝」來出售遊戲，使用代號賣 game 的情況在《Biohazard RE：2》和《Diablo 3》也曾出現。

點擊下圖放大睇《Resident Evil 2》的中國暗語：

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Nintendo Switch 在中國的市埸是和騰訊合作，國行遊戲也有鎖區和沒有上網遊玩的問題，而騰訊也沒有推出《動物之森》的國行版，因此中國玩家玩到的都應該是水貨《動物之森》。因此，這次的全面下架暫時仍未有官方原因，以上主要都是網民的估計，不過中國玩家在微博上的反應頗大，不少人認為不應該封鎖《動物之森》，可見《動物之森》的吸引力之大，以及遊戲自由度高的樂趣連中國玩家都為之動容。

點下圖放大睇中國玩家的回應：

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資料來源：4gamers