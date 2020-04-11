【抗疫基金】全職、半職司機均可獲津貼　陳帆：會簡化申請程序

新冠肺炎疫情持續，陸地運輸交通亦受影響，不少巴士減少班次，更有小巴路線暫停營運，運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）出席商台節目《政經星期六》時表示，第二輪防疫抗疫基金會涵蓋的士、小巴、巴士等運輸行業，政府會簡化申請程序，協助業界人士渡過疫情，強調政府會盡量簡化申請程序，希望撥款盡快通過，形容是「救急如救火」。

運房局局長陳帆強調，政府會盡量簡化申請程序，協助運輸業界人士渡過疫情，又希望撥款盡快通過，形容是「救急如救火」。（資料圖片）

除了航空業外，本地陸地運輸亦受疫情影響，生意下跌4成，周末生意額更下跌超過5至6成，陳帆指，第二輪防疫抗疫基金會向每名合資格的常規的士及紅巴司機提供每月6,000元津貼，為期6個月，如未能符合常規司機資格，但能符合一定條件的的士及紅巴司機，則可獲發放一筆過7,500元津貼；又會向每名的士及紅巴登記車主會發放3萬元的一次性津貼。對於有關措施未有涵蓋65歲以上、沒有強積金的綠色小巴司機，陳帆指，補貼計劃以「保就業」計劃作骨幹，詳細情況需與勞工及福利局及業界商討。

港珠澳大橋過境巴士金巴。（資料圖片）

陳帆：政府會負責深港司機核酸測試費用

另外，內地早前宣布收緊香港貨車司機入境政策，其中要求所有進入內地邊界的香港貨車司機，須持有由香港特區政府提供的14天有效的健康証明，或由有資格的第三方檢測機構提供7天內的核酸檢測結果證明。業界擔心司機要自行承擔測試費用，政府會負責深圳過境巴士的核酸測試的成本，已經與業界及內地溝通，會保持緊密聯繫。