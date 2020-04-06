公屋供應│陳帆承認供應追落後　望第二輪抗疫基金助基層

多名立法會議員今日（6日）在特別財委會中追問租金津貼及租屋管制問題，以及會否考慮動用政府閒置土地、高爾夫球場、軍用地等。運輸及房屋局局長陳帆表示，沒有水晶球預測劏房戶要等多久才能上樓，在土地供應欠缺下只能盡力而為，期望明年下半年向輪候公屋逾3年申請者提供現金津貼，也希望第二輪的抗疫基金可支援基層。

陳帆表示，香港面對前景非常具挑戰，公屋供應仍在追落後，在土地供應欠缺下只能盡力而為。（資料圖片／梁鵬威攝）

現金津貼輪候公屋戶 最快明年中才推出

公民黨議員郭家麒在會上質疑今屆政府令房屋問題更差，直言「不要說生活，生存也成問題」。陳帆表示，香港面對前景非常具挑戰，公屋供應仍在追落後，認為過渡房屋只是中途站，在土地供應欠缺下只能盡力而為，亦為輪候公屋逾3年申請者提供現金津貼，直至分配到公屋為止，希望明年中可發出。

工黨議員張超雄認為在疫情下，政府呼籲市民留在家中，但劏房戶居於狹窄及衛生差的環境，對健康未必是好事，質疑現金津貼要等到明年下半年才有是否「強差人意」、未能提供「及時雨」。陳帆表示，明白劏房戶苦處，疫情下支援也宜快不宜慢，希望第二輪的抗疫基金可協助他們，現正草擬有關細節，在計劃推行前會透過關愛基金向相關住戶發放兩次一筆過現金津貼。

陳帆表示，從未放棄公屋重建，也毫不猶疑運用《收回土地條例》增加土地供應。（資料圖片）

多名議員問及為何不動用政府閒置土地、高爾夫球場、解放軍營等解決土地不足問題，民主黨議員尹兆堅指「20年後扭轉今日局勢已經好叻」，又稱相信陳帆早前探訪劏房兒童時感觸落淚，但希望他在推動房屋政策如公屋重建有更多魄力及決心。民主黨鄺俊宇也再次問及政府會否重推明日大嶼項目，以及會否動用《收回土地條例》。

陳帆表示，從未放棄公屋重建，也毫不猶疑運用《收回土地條例》增加土地供應，並指保留軍用地是「養兵千日用在一朝」，但稱不適宜評論防衛、保安方面措施。至於是否堅持明日大嶼項目，他表示香港欠缺土地供應，填海是以往持之以恆方法，但由於項目屬於發展局，加上未掌握全盤數據，故認為不適宜代答