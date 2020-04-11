新冠肺炎｜疫情波及法律界　鄭若驊冀法律科技基金助遙距聆訊普及

新冠肺炎疫情持續發酵，大部分司法機構及服務停頓，波及法律業界生計。律政司司長鄭若驊今日（11日）發表網誌，指理解業界聲音，期望近日推出的法律科技基金和新型冠狀病毒網上爭議解決計畫，能協助業界更廣泛地應用法律科技，以紓緩他們面對的困境。

律政司司長鄭若驊指，司法機關自今年一月起，屢次因疫情而停擺，司法服務停頓。（資料圖片）

司法機關自今年一月起，屢次因疫情而停擺，司法服務停頓，連帶影響法律業界生計。鄭若驊稱早前聯絡了法律界不同的代表聽取意見，理解他們希望政府可以支援法律界，因此和相關部門積極研究法律界提出的各項建議。

她指政府在周三（8日）公布了第二輪防疫抗疫基金的措施，其中兩項與法律和爭議解決業界有關，分別是成立法律科技基金和推出新型冠狀病毒網上爭議解決計劃（COVID-19 ODR Scheme）。

鄭若驊指出，政府一直很重視法律科技，而自從司法機構今年1月底宣布法庭一般延期安排後，各級法院因而受影響的案件數目佔全年案件量接近百分之十八。

她指司法機構早前開始在高等法院民事司法程序事務中進行遙距聆訊，並引述媒體稱，其中在高院上訴庭首宗用視像系統進行的上訴，雙方的律師代表對安排評價正面，認為成本不高及運作良好。



鄭認為在疫情嚴峻的階段，法律界須盡快檢視如何更廣泛利用法律科技，並研究如何加強相關能力。她指政府在新一輪的紓困措施推出法律科技基金，目的是協助部分中小型律師事務所、大律師辦事處，及相關人士購買或提升資訊科技系統，以及安排員工參加相關法律科技培訓。

她認為相關措施除了能配合司法機構遙距聆訊的安排外，亦能與客戶及他人保持社交距離，同時促進發展網絡研討會或日漸普遍的網上培訓，有助提升能力建設的水平。



她續指，法律科技基金的對象是有5名或以下執業律師、大律師的中小型企業律師事務所，以及大律師辦事處。每家律師事務所或大律師辦事處，可以實報實銷方式，獲得最高5萬元資助。而香港律師會和香港大律師公會將共同管理基金的申請，目標是下月開始接受申請。

鄭若驊表示，律政司未來會配合政府政策，協助創造一些有時限性的職位，希望社會各界在艱難時刻，能團結一致，以同舟共濟的精神互相支持，共渡難關。