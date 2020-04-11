新冠肺炎│港大揭病毒複製量高傳染力強　袁國勇：7月前難斷尾

新型冠狀病毒肺炎疫情「橫掃全球」，全球累計感染人數已超過160萬，死亡總數亦高達逾十萬人。香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同瑪麗醫院等專家一項最新研究發現，新型冠狀病毒較沙士病毒更快在肺部複製，在48小時內，人類肺部組織的新冠病毒數量較沙士病毒高3.2倍。 現時本港疫情似乎減退，不過袁國勇指出，即使進入炎夏，疫情可能持續，直指7月前也無望斷尾，限聚令」等政策可因應單日確診個案而調整。不過他預計疫苗最快在下年可面世。

港大研究顯示，在48小時內，新冠病毒（上兩圖）的複製量，較沙士病毒（下兩圖）多3.2倍。（黃寶瑩攝）

新冠病毒干擾素反應較低致出現隱形病人

袁國勇聯同瑪麗醫院等專家研究發現，新型冠狀病毒較沙士病毒更快在肺部複製，不過，新冠病毒較少引發肺部免疫反應，相對沙士，新冠病毒引起肺部產生的干擾素反應較低，因此病人病徵較輕微。團隊認為，研究可解釋為什麼新冠病毒傳播力高，而部分病人病徵輕微，甚至屬無病徵的隱形病人。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（黃寶瑩攝）

7至9月仍要「可能對住幅牆食飯」

袁國勇坦言，即使在新型病毒有大爆發的疫區，也只有3至10%人有抗體，「九成人無抗體，就算所有嘢停止運作，都唔可以阻到病毒重來！」他指，預計疫情在7月前都不會消失，而在7至9月，因應氣溫轉熱，病毒理應沒那麼易傳播，屆時市民也應做好感染控制措施，例如外出吃飯時與人保持距離，「可能對住幅牆食飯」，而政府也應提升檢測量，「市民去辦公室前、返學前都做病毒測試，確保無受感染⋯⋯應該提升檢測能力，幾時想知一個人有冇事都可以即刻知道。」

他建議市民上班上學前也應檢查自己有無病徵，量體溫、戴口罩、做好手衛生，「咁樣社會先可以運作返，直到有疫苗。」而他相信，疫苗最快在下年才會面世。

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被問到政府是否需要繼續推行「限聚令」等政策時，袁國勇稱，如確診個案數目仍然在雙位數字時，就應該較為緊張地去處理；而如果數字回落後，再有上升趨勢，屆時可再推出限制措施及呼籲市民合作。