【政壇諸事町】黃之鋒、林琳辯「幸福」　台下駁火更搶鏡？

港台節目《視點31》今日（4月13日）舉行特備討論環節《視點擂台》，邀來香港眾志秘書長黃之鋒和民建聯前區議員林琳辯論時事，主題為「香港人身在福中不知福？」。 兩人一起首即發生激辯，黃之鋒認為香港的民主自由遭到侵蝕，是以「不在福中」；林琳則認為暴力蔓延，愈多愈多人意見不合即動手打人。兩人各不相讓。但「台下辯論」更為精彩，其中一位評判更嫌今場辯論「毫無意義」，並一度開火炮轟其他評判。

黃之鋒表示，香港人的幸福是建基於民主、自由、人權、法治上的保障，但過去一年大家見到香港人遭受打壓，因此是「不在福中更知福」。（視點31截圖）

黃之鋒：港人受打壓 林琳：政府隨時可以換

是次辯論由利君雅主持，前立法會議員黃毓民、現任立法會議員謝偉俊、專欄作家陶傑作評審。未開場前，評判團已擦出「小火花」，黃毓民表示自己是撐港台，謝偉俊隨即附和。黃毓民隨即質疑，自己「撐港台」是因為港台近日捲入政治風波，被建制派狙擊，謝偉俊要如何「撐」港台。謝偉俊指自己是到場支持言論自由。

隨後黃之鋒和林琳進場。由於林琳腳部受傷，故獲安排一張高櫈。黃之鋒起首表示，香港人的幸福是建基於民主、自由、人權、法治上的保障，但過去一年大家見到香港人遭受打壓，因此是「不在福中更知福」，認為過去大半年來，港人已前仆後繼上街抗爭，努力爭取，希望掌握自己的幸福。

林琳認為香港人「不再幸福」，但原因是因為見到有人因為「唔妥」對方而打人、放火燒人，「對你做乜都得」。（視點31截圖）

林琳同樣認為香港人「不再幸福」，但原因是因為見到有人因為「唔妥」對方而打人、放火燒人，「對你做乜都得」。她比喻指，如果家人長期對自己惡言相向，那當然完全不知福為何物。她承認，林鄭月娥政府的表現未如理想，但指「政府隨時可以換」，又認為有人鼓吹「攬炒可以令人幸福」，這就和「案底令人生更精彩」一樣荒謬。

隨後兩人發生激辯，並嚴重「疊聲」。黃之鋒繼續指出香港今日的政治環境中，政權完全沒有受權力制衡，示威浪潮中八千人被捕、一千多人被起訴，但涉嫌濫暴的警察完全沒有受懲罰。林琳質疑是否因為政權不受制衡就要「燒人」、「起底」，形容香港「法治已死」，因為很多人無視法律。林琳在黃之鋒發言時多次插嘴，黃之鋒表示，整個辯論「瘋狂疊聲」，淪為「奧林匹克鬥慘大賽」，互數對方陣營不是。

黃毓民：辯論只是一場騷

隨後進入「評判亂入」階段。黃毓民質疑辯論「毫無意義」，兩名主角嚴重疊聲，他反問黃之鋒「扮咩斯文」，既然對方「潑婦罵街」，那他都應該跟對方「互揪」、鬥大聲。黃毓民又認為辯論只是「一場騷」，看誰反應快、論據夠堅實，根本不可能有甚麼「微言大義」。

謝偉俊嘗試定義辯題，問黃之鋒和林琳認為什麼才叫「福」，因有人會認為健康、平安、平淡就是福，而黃之鋒所指的民主自由法治，是相對高層次的追求，並問現時世界上有哪個地方「有福」。

前立法會議員黃毓民（左）、立法會議員謝偉俊（中）及作家陶傑（右）擔任節目嘉賓。（視點31截圖）

陶傑表示自己到今日仍然相信港大微生物學系講座教授袁國勇的醫學意見、香港訓練的醫生護士有足夠水平、官方公布的確診人數是準確，港人經歷過2003年沙士後懂得提高警覺，大家「識得信乜唔信乜」，因此對香港仍有信心，認為truthfulness（真實）是幸福的重要一環。

台下評判自行「駁火」 網民：三位評判仲好睇

三位評判其後愈講愈興奮，由闡述自己觀點開始變成互有交集。謝偉俊表示香港雖然有眾多不好的地方，但港人仍然會珍惜這個地方，陶傑插口道：「咁咪要保存囉。」

謝偉俊兩次提到，有一些民主國家面對新冠肺炎疫情時也焦頭爛額。黃毓民指這要「多謝中國當初隱瞞疫情」，又認為謝偉俊提出的「西方國家處理疫情欠佳」雖為事實，但對方嘗試以此帶出「民主不能帶來幸福」的結論，有「妖言惑眾」之嫌，更指這種說法「好聽點說就是語言魔術，難聽點就是捩橫折曲」。謝偉俊否認有「否定民主」的意思，只是認為要欣賞香港既有的東西。

黃毓民又表示，本身「禍兮福所倚」，禍福兩者本身就是相生，原本想看看台上兩位如何通過辯才，介定禍與福，從而引領討論，但結果變成大家在辯論肺炎疫情。陶傑提到，香港政府兼具了一國之中兩邊的壞處，而兩邊的好處又學不足，不能為人民保障幸福，問謝偉俊是否承認這一點，黃之鋒笑指現場已變成「評判互相質詢」。

往後的討論基本上已成政見的表達。黃之鋒和林琳最後各自總結。林琳表示，相信大部分人眼中的幸福，其實都是一種的「小確幸」、簡單開心，而追求更高層次的幸福，也不能用激烈的手段；黃之鋒則指現時政府的施政令人不能感到幸福，連中國內地的實際疫情都不能掌握，人民連最底層的健康、安全都無法保障。

在Facebook直播中，網民留言大部分所關注的都是評判的表現。有網民指「今日主角係呢三位（評判）才真」、「評審團先好睇」，亦有多名網民指出，根本不是台上兩位辯論，而是三位前輩在過招。