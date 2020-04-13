消息：建制料出新一輪攻勢對付郭榮鏗　除不信任動議還有一招

立法會內務委員會自去年10月至今，共召開了14次會議，但仍未能選出正、副主席。國務院港澳辦及中聯辦今日（13日）接連發炮，狠批一些反對派議員為了謀取政治私利，罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，認為這種行為無異於「政治攬炒」，又批評其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當，對此予以強烈譴責。 對於「兩辦」接連出招，有資深建制派立法會議員坦言，這意味陣營將會「做啲嘢」，展開新一輪攻勢對付公民黨郭榮鏗。據悉，建制派正醞釀兩招，除了向郭提出不信任動議外，亦計劃再修改《議事規則》填補漏洞。

有資深建制派立法會議員坦言，這意味陣營將會「做啲嘢」，展開新一輪攻勢對付公民黨郭榮鏗（圖）。（資料圖片/梁鵬威攝）

醞釀再修議規 成功否視乎決心

2017年底，建制派通過修改《議事規則》，將由最資深議員負責主持立法會大會主席選舉，改由立法會秘書長負責，不過沒有修改各大小委員會的選舉主持程序，為民主派拉布留下一個可鑽營的「死穴」。據悉，建制派正醞釀再次修改《議事規則》，將所有選舉主席程序交由秘書處負責，但修改詳情目前仍未敲定。

有資深建制派指，現時距離立法會會期結束只剩下不足三個月，要成功修改《議事規則》有一定難度，「但睇下大家嘅決心有幾大，其實要改就一定改得切」，該議員又說，「現時建制派在議會內夠票通過，為了下屆立法會著想，若不去改，下屆只會重蹈覆轍」。

至於修改議事規則的程序，有熟悉規則的議員指，任何修改的動議均需在議事規則委員會內提出，以現時建制派在委員會內人數佔優下，料通過修改並無大問題。而按照慣例，有關動議其後需先經內會，再在立法會大會審議表決，該議員指，在現時內會被癱瘓下，即使動議最後繞過內會直上大會審議，做法亦能經得起法律挑戰。

有資深建制派指，現時距離立法會會期結束只剩下不足三個月，要成功修改《議事規則》有一定難度。（資料圖片/歐嘉樂攝）

擬向郭榮鏗「落刀」 提不信任動議

有法律背景的建制派議員指出，郭榮鏗已嚴重偏離《內務守則》附錄IV列明選舉主席的應有程序，亦沒有能力再主持會議。該議員指，內會停擺既影響《國歌法》，亦阻礙下任終審法院首席法官的任命，加上郭的黨友陳淑莊日前涉違反「限聚令」，建制派已忍無可忍，故選擇在此時對郭榮鏗「下刀」。

至於有何方法可處理現時的困局，該建制派透露，可在立法會大會或內會上向郭榮鏗提出不信任動議，「到時內會就唔會再由佢主持，起碼可以解決現時情況」，但有關細節仍要待陣營討論。