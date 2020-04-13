禁蒙面法｜上訴庭裁港府大部份得直　港澳辦：有利特首有效施政

去年修例風波引發多次激烈衝突，政府引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，原訟庭去年11月裁定《緊急情況規例條例》及《禁止蒙面規例》違憲，頒令《禁蒙面法》無效，政府一方不服裁決提出上訴。 上訴庭9日裁定政府部分上訴得直，其中政府引用《緊急法》上訴得直，而引《緊急法》定立的《禁蒙面法》中，則認為在合法集結中禁蒙面法屬違憲，但限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，不屬違憲，換言之，上訴庭認為新例適用於非法集會上蒙面的人士身上。 針對裁決，國務院港澳事務辦公室（港澳辦）表示，這有利於行政長官和特區政府有效施政，有效止暴制亂、維護社會秩序。

上訴庭裁定政府部份上訴得直，僅在合法集結中禁蒙面法屬違憲。（資料圖片）

港澳辦表示，香港特區高等法院上訴法庭於4月9日根據全國人大常委會有關決定，就有關《禁止蒙面規例》的司法复核案作出判決，裁定《緊急情況規例條例》關於行政長官會同行政會議以「危害公共安全」為由訂立緊急情況規例的內容符合基本法，援引該規例訂立的《禁止蒙面規例》繼續有效，糾正了高等法院原訟法庭的原有判決。

港澳辦指，這有利於行政長官和特區政府依照基本法和香港特區法律有效施政，特別是依法應對處置緊急及危害公共安全的情形，有效止暴制亂、維護社會秩序。

港澳辦強調，香港事務屬於中國內政，任何外國都無權干涉。西方一些媒體對香港特別行政區法院的判決說三道四，妄加評論，更是違背了他們所標榜的司法獨​​立原則。「我們對此堅決反對。」